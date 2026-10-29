Посол України у Великій Британії Валерій Залужний / © Associated Press

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Посол України у Великій Британії Валерій Залужний назвав ворожу атаку на пасажирський потяг у Дніпрі 29 жовтня доказом того, що ціллю Росії є всі українці. Ексголовком ЗСУ закликав міжнародних партнерів зупинити російський терор, допомігши Україні з ППО.

Про це Залужний написав у Мережі.

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Український посол відреагував на російський удар по Дніпру, де окупанти спрямували реактивний «Шахед» у платформу з потягом і пасажирами.

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«Це ніяк не виправдати якоюсь військовою логікою. Свідоме вбивство цивільних людей. Відверте і цинічне«, — зазначив Залужний.

За його словами, це лише підтверджує намір Росії завдавати ударів по всьому українському населенню.

«Звісно, російські генерали відзвітують, що „все цели поражены“. Але це тільки засвідчить, що їхня ціль — всі українці. Від бійців на фронті до дітей у тилових містах і селах», — йдеться в заяві.

Ексголовком ЗСУ наголосив, що з російськими ударами можна ефективно боротися. Для цього Україні необхідні ракети та ресурси для власних засобів протиповітряної оборони.

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«Потрібні вже тут і зараз. Тому ще раз звертаюся до наших партнерів: російський терор треба зупинити. Сьогодні це врятує життя українців, а завтра — зробить ефективнішим протиповітряний захист всієї Європи. Ворог не збирається зупинятись», — акцентував Залужний.

Він також висловив співчуття родинам загиблих і побажав швидкого одужання постраждалим.

Атака на Дніпро 29 жовтня — що відомо

Нагадаємо, унаслідок удару російського реактивного дрона по залізничному вокзалу у Дніпрі, де на платформі перебував приміський поїзд, загинуло 14 людей, ще 13 — отримали поранення. Президент Володимир Зеленський та міський голова Борис Філатов засудили черговий воєнний злочин Росії, наголосивши на необхідності посилення міжнародних санкцій проти агресора.

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