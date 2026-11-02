«Їла лише зерно»: евакуйовані з Олешків розповіли про жахи окупації

На евакуацію погодилися близько 750 мешканців Олешків / © Bild

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З 24 тисяч мешканців Олешків донедавна у місті залишалося не більше двох тисяч. Під час гуманітарного перемир'я у районі цього міста на Херсонщині на евакуацію погодилися близько 750 мешканців.

Виданню BILD вдалося поговорити з тими, хто евакуювався і зараз перебуває у північній частині України.

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«Я відчувала лише цю порожнечу»

90-річна Світлана Василівна прожила в Олешках 64 роки. З початку окупації вона майже не виходила надвір. 2023 року перший поверх її будинку опинився під водою. Потім згорів другий поверх.

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Спочатку з продуктами допомагала церква. У Світлани були кури. Але потім снаряд зніс її паркан, а курей перетягали собаки. Наприкінці 2025 року стало ще гірше.

«Просто зовсім нічого не лишилося. Тільки трохи зерна. Якоїсь миті воно мені настільки набридло, що я більше не могла його їсти», — розповіла Світлана.

Зараз вона важить 55 кілограмів. Зрештою, жити так стало неможливо. Вікна були вибиті, усередині все згоріло, труби луснули, опалення не було.

«Я відчувала лише цю порожнечу. У мене боліло серце. Я замерзала. Не знаю, як я це пережила», — пригадала жінка похилого віку.

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На її очах з'являються сльози. Вона зізналась, що тепер дуже рада, що перебуває в Україні.

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«Мені ще найбільше пощастило»

Якоїсь миті голод змусив 66-річного Володимира Золакі вийти з дому. Разом із трьома жінками він вирушив до сусіднього населеного пункту у пошуках їжі. Дорогою вони підірвалися на міні. Усі три жінки отримали тяжкі поранення, Володимира було поранено в ноги.

«Мені ще найбільше пощастило. Я врятував їх і доправив до лікарні», – пригадав він. Через важкі поранення жінки не змогли залишити Олешки.

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«Олешки – це Україна»

Деякі мешканці міста лякали 70-річну Людмилу Озелову попередженнями, що спочатку її відвезуть до Росії. Але вона все одно зібрала речі. Найважче було залишити своїх тварин.

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В Олешках вона народилася, там з'явилися на світ її діти. «Прекрасне місто», - каже вона. Потім повторює ще раз, хитаючи головою і витираючи сльози з очей: «Прекрасне місто».

Чи хоче вона повернутись, якщо Олешки звільнять? «Якщо я ще доживу до цього, то так. Я так сильно хочу дожити до цього. Побачити Олешки знову вільними», – каже Людмила.

У наметах прибулих чекають гаряча їжа, чай та солодощі. Медики оглядають евакуйованих. Дехто тримає своїх собак на руках, тварини теж замотані у прапори.

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«Вночі я не зможу заснути»

16-річна Даша не бачила свого батька Михайла два роки. Він залишився в Олешках, коли сім'я тікала. До останнього моменту мати та сестра говорили їй, що він, найімовірніше, приїде лише з однієї з наступних груп. А тепер він стоїть перед нею.

«Сьогодні вночі я не зможу заснути. Це такі чудові почуття», - зазначила Даша.

Коли автобуси вирушають далі, вздовж дороги стоять люди з величезними синьо-жовтими прапорами та смолоскипами.

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Гуманітарна операція в Олешках — головне:

Гуманітарна операція з евакуації жителів окупованих Олешків завершилась 31 жовтня. Українці повернулися на підконтрольну Україні територію через кордон на Чернігівщині. Режим тиші, який запровадили 27 жовтня, дозволив розмінувати дороги, доставити до міста гуманітарну допомогу та медичне обладнання, а також евакуювати цивільних. Володимир Зеленський подякував США та першій леді Меланії Трамп за посередництво.

Керівник Офісу президента Кирило Буданов повідомив, що всі евакуйовані перебувають у безпеці. Серед врятованих — люди похилого віку та маленькі діти. Найстаршій евакуйованій жінці 94 роки, а наймолодшій дитині — лише рік.

Водночас з окупованих Олешків евакуювали не всіх охочих. Там досі залишаються цивільні. Частина маломобільних та лежачих людей так і залишилася вдома, хтось перелякався потенційних фільтраційних заходів з боку російських окупантів, а мешканці довколишніх сіл просто не встигли пробитися до пунктів збору через щільно заміновані автошляхи.

Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець пояснив, що буде з людьми, які залишилися в Олешках. Громадяни, які ухвалили рішення залишитися, будуть запезпечені гуманітарною допомогою.

Крім того, У тимчасово окупованих Олешках були проведені репатріаційні заходи. Під час режиму тиші з моргу Олешківської лікарні вивезли тіла загиблих громадян. Зокрема, військових та цивільних.

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