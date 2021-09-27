Їла недоїдки і кликала на допомогу: у Дніпрі син понад тиждень утримував матір у забарикадованому будинку

Їла недоїдки і кликала на допомогу: у Дніпрі син понад тиждень утримував матір у забарикадованому будинку

Вхід до будинку був забарикадований різними речами.

У Дніпрі 47-річний чоловік понад тиждень тримав власну 78-річну матір у закритому приміщенні. Жінці довелося харчуватися недоїдками та залишками їжі в будинку.

Про інцидент пише місцеве видання "Дніпро Оперативний" з посиланням на джерела.

Як зазначається, першою на сполох забила сестра жінки. На місце вона викликала поліцейських.

Сестра потерпілої, зокрема, розповіла, як стала очевидицею моторошної сцени, коли заглянула у вікно будинку. За її словами, 78-річна жінка лежала на ліжку, а поруч з нею сидів син та кричав на неї. За інформацією видання, чоловік хворіє на психічні розлади.

Поліцейські на місці виявили, що вхід до будинку був забарикадований різними речами, зокрема, стільцями й мотузками. А з будинку лунали крики про допомогу літньої жінки.

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Тоді копи розібрали завали та увійшли всередину, де поспілкувалися з жінкою та дізналися, що син тримав її під замком в будинку дев'ять діб.

Зазначається, аби хоч якось вижити і не померти з голоду, їй довелося харчуватися недоїдками та залишками їжі в будинку.

Нагадаємо, в Івано-Франківській області засудили до трьох місяців арешту 51-річного чоловіка за психологічне домашнє насильство. Чоловік часто погрожував племінниці, ображав її та лаявся на її адресу.

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