У Житомирській області виявили два випадки ботулізму: чоловіки їли домашні консерви

У Житомирській області виявили два випадки ботулізму: чоловіки їли домашні консерви

У Житомирській області зареєстрували два випадки ботулізму.

Недугу підтвердили у мешканців Любарщини та Олевщини. Випадки зафіксували наприкінці травня та на початку червня.

Про це повідомила Державна установа "Житомирський обласного лабораторний центр МОЗ України".

Мешканець села Стара Чорторія 1949 року народження від 31 травня перебуває у Любарський лікарні. Він вживав рибні консерви домашнього приготування.

Другий випадок зареєстрований у місті Олевськ. Хлопець 1996 року народження вживав м’ясні консерви домашнього приготування. Йому уже вводили сироватку проти ботулізму.

До слова, в 2021-го у Житомирській області було зареєстровано сім випадків ботулізму. Вони сталися через вживання консервованих у домашніх умовах м’ясних та рибних продуктів, овочів.

Нагадаємо, ботулізм - це хвороба, яка виникає в разі отруєння ботулотоксинами певних бактерій. Наслідки хвороби є досить важкими, адже захворювання характеризується ураженням вегетативної та центральної нервової системи.

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