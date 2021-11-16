Їли консервовані гриби: на Буковині мати і син потрапили до лікарні з ботулізмом

Їли консервовані гриби: на Буковині мати і син потрапили до лікарні з ботулізмом

Зараз обидвоє хворих пацієнтів перебувають в інфекційному відділенні лікарні.

У Чернівецькій області у матері та її сина підтвердили бутулізм. 51-річна жінка та 18-річний хлопець після вживання консервованих грибів домашнього приготування потрапили до лікарні з отруєнням.

Про це повідомляє інформагентство АСС з посиланням на лікаря Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Володимир Приймак.

51-річна жінка із села Усть-Путили потрапила до лікарні у стані середньої важкості, їй ввели протиботулінічну сироватку і сьогодні її стан покращився. Її 18-річний син мав легку ступінь отруєння.

Зараз обоє хворих пацієнтів у стабільному стані перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні.

Зазначимо, що ботулізм - гостре токсико-інфекційне захворювання. За словами фахівців ботулотоксин у 375 тисяч разів сильніший від отрути гримучої змії, тож щоб вберегтися від ботулізму потрібно уникати споживання:

в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;

м’ясних та грибних консервів;

консервів домашнього виробництва;

якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;

якщо сумніваєтесь у якості продуктів.

Нагадаємо, у Житомирській області жінку госпіталізували з ботулізмом після вживання домашньої консерви зі свинини.

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