Їли консервовані гриби: на Буковині мати і син потрапили до лікарні з ботулізмом

Зараз обидвоє хворих пацієнтів перебувають в інфекційному відділенні лікарні.
У Чернівецькій області у матері та її сина підтвердили бутулізм. 51-річна жінка та 18-річний хлопець після вживання консервованих грибів домашнього приготування потрапили до лікарні з отруєнням.
Про це повідомляє інформагентство АСС з посиланням на лікаря Чернівецького обласного центру контролю та профілактики хвороб МОЗ України Володимир Приймак.
51-річна жінка із села Усть-Путили потрапила до лікарні у стані середньої важкості, їй ввели протиботулінічну сироватку і сьогодні її стан покращився. Її 18-річний син мав легку ступінь отруєння.
Зараз обоє хворих пацієнтів у стабільному стані перебувають на стаціонарному лікуванні в інфекційному відділенні Чернівецької обласної клінічної лікарні.
Зазначимо, що ботулізм - гостре токсико-інфекційне захворювання. За словами фахівців ботулотоксин у 375 тисяч разів сильніший від отрути гримучої змії, тож щоб вберегтися від ботулізму потрібно уникати споживання:
- в’яленої, копченої, солоної та консервованої риби;
- м’ясних та грибних консервів;
- консервів домашнього виробництва;
- якщо не впевнені, що продукти зберігали та/або транспортували належним чином;
- якщо сумніваєтесь у якості продуктів.
Нагадаємо, у Житомирській області жінку госпіталізували з ботулізмом після вживання домашньої консерви зі свинини.
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