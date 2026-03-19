Їли курячі нагетси, піцу, бургери: у Миколаєві діти масово отруїлись у розважальному центрі

Отруєння дітей у Миколаєві / © Андрій Нєбитов

У Миколаєві діти захворіли на гостру кишкову інфекцію, ймовірно після відвідування одного з розважальних дитячих центрів.

Про це повідомила поліція Миколаївської області.



Повідомлення про подію правоохоронці відділення поліції №2 Миколаївського районного управління поліції зареєстрували до Єдиного обліку заяв і повідомлень про кримінальні правопорушення та інші події.



Як з’ясували поліцейські, станом вечір 18 березня до медичного закладу звернулися семеро дітей.

Фахівці проводять санітарно-епідеміологічні та лабораторні обстеження.

Наразі співробітники поліції встановлюють усі обставини події, проводять перевірку, за результатами якої буде надано правову кваліфікацію.

«Їли курячі нагетси, піцу, бургери»

Окружна прокуратура Миколаєва розпочала досудове розслідування за фактом отруєння дітей в одному з розважальних закладів обласного центру.

Як повідомили у прес-службі, попередньо встановлено, що у закладі діти вживали їжу — курячі нагетси, піцу, бургери.

Наразі до медичного закладу звернулися семеро дітей, двоє з яких госпіталізовані з ознаками гострого кишкового захворювання.

«Відомості про правопорушення внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками ч. 1 ст. 325 КК України — порушення санітарних правил та норм щодо запобігання інфекційним захворюванням та масовим отруєнням», — зазначив керівник окружної прокуратури Григорій Зінич.

Нагадаємо, у Миколаєві 18 березня зафіксовано випадки кишкової інфекції серед дітей. Спочатку було зареєстровано чотири випадки захворювання.