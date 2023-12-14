"Є ті, кому досі бракує тих 10%": Боррель про вимоги щодо початку переговорів про вступ України до ЄС

Україна виконала 90% із семи необхідних кроків кандидантських вимог щодо початку переговорів про вступ до ЄС, які Єврокомісія поставила перед нею минулого року. Тепер остаточне рішення про відкриття перемов має ухвалити Європейська Рада.

Про це заявив високий представник ЄС із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель на саміті Євроради, передає ТСН.

Він каже, що в складі Європейського союзу завжди є місце драмі і завжди є невідомість.

"Тривають дискусії 27-країн членів і можна лише уявити, які різні у нас підходи. Однак рекомендації щодо відкриття переговорів про члентсво - це чітке визнання ваших зусиль в реформах,вашої політичної волі", - наголосив він.

Боррель підкреслив, що Україна зараз бореться одночасно на двох фронтах - на справжньому фронті та одночасно проводить реформи.

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"Я не бачив такої швидкості ніколи, це момент - це рекорд. Одні люди кажуть, що їм бракує досі тих 10%, але якщо вони (Україна) спромоглися виконати більшість з них за такий короткий проміжок часу, це очевидно, вони і решту закінчать. Два роки назад я був на передовій. Ми лишаємося твердо на стороні України. Я особисто обирав цю сторону і просував її вперед,аби члентсво України було можливим. починаючи з кандидадства, це частина моєївідповідальності", - зазначив Боррель.

Нагадаємо, Європейський Союз відкриває для України офіційні переговори про вступ. Також країни-члени ЄС закликають прискорити надання Україні обіцяного 1 млн боєприпасів, які ми маємо отримати до березня 2024 року.

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