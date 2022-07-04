"Їм плювати на людей": Гайдай розповів, що буде на окупованих росіянами територіях Луганщини

"Їм плювати на людей": Гайдай розповів, що буде на окупованих росіянами територіях Луганщини

Очільник Луганщини Сергій Гайдай розповів, що відбуватиметься на окупованих росіянами населених пунктах області.

За його словами, Путіну, його оточенню і російській армії байдуже на жителів Луганщини, їхня мета - просто завоювати території. Тож в окупованих містах та селах жодного розвитку не буде.

Про це Гайдай сказав в ефірі телемарафону.

"Їм плювати на людей, на територію. Їм головне просто отримати галочки, що вони вийшли на адміністративні кордони. А що там буде відбуватися з людьми, Путіну і його оточенню абсолютно наплювати", - заявив він.

Тому на окупованих територіях не буде жодного розвитку, не буде інфраструктури, каже Гайдай.

"Давайте згадаємо навіть 30% окупованої частини Луганської області від 2014 року - там вони нічого не побудували. Вони, коли бачили там звичайні ліхтарі на вулицях зі сонячними панелями, то дивилися на наих, як на космічні кораблі", - сказав він.

За словами очільника Луганської ОВА, у Сєвєродонецьку залишилися близько 8 тисяч людей, понад 10 тисяч перебуває в Лисичанську.

"Але більшість людей все ж таки виїхали (з окупованих територій Луганщини. - Ред). У нас нових переселенців, тобто людей, які поїхали вже після 24 лютого - понад 300 тисяч", - підсумував він.

Нагааємо, раніше Генштаб повідомив, що після запеклих боїв проти російських збройних формувань підрозділи ЗСУ залишили місто Лисичанськ Луганської області. Військові наголосили, що для ефективного протистояння РФ вони потребують відповідної зброї.

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