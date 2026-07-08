"Їм потрібна допомога, а не мобілізація": Лубінець жорстко відреагував на відео із Чернівців

Мобілізований у Чернівцях / © скриншот з відео

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Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець відреагував на оприлюднене у соціальних мережах відео зі збірного пункту в Чернівцях, на якому видно чоловіків, яких, імовірно, відправляли до військових частин.

За словами омбудсмана, серед них були люди з очевидними ознаками проблем зі здоров’ям, що викликає серйозні питання щодо законності проведення мобілізаційних заходів.

«На кадрах видно, як чоловіків виводять зі збірного пункту для подальшого доставлення, ймовірно, до військових частин. Серед них є люди з видимими ознаками проблем зі здоров’ям. Це неприпустимо», — наголосив Лубінець.

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За його словами, представниця Уповноваженого у Чернівецькій області Ірина Ісопенко вже направила офіційний запит до Чернівецького обласного ТЦК та СП з вимогою встановити осіб, зафіксованих на відео, надати інформацію про проходження ними військово-лікарської комісії, документи щодо придатності до служби, а також повідомити, куди саме їх доправили.

«Вимагаю встановити всі обставини та надати чіткі відповіді!» — заявив омбудсман.

Лубінець також наголосив, що «неозброєним оком видно, що кільком людям, які на відео, потрібна допомога, а не мобілізація», додавши, що «здоровий глузд не може програвати сліпому виконанню плану».

Увага, на відео ненормативна лексика!

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Омбудсман наголосив, що держава не має права ігнорувати стан здоров’я мобілізованих чи законність рішень військово-лікарських комісій.

Він закликав до системної реформи мобілізаційних процедур, зазначивши, що «так звана „бусифікація“ не може залишатися нормою», а територіальні центри комплектування мають стати «сервісними установами, а не місцями несвободи».

Водночас Лубінець наголосив, що мобілізація є необхідною в умовах війни, однак, за його словами, вона повинна здійснюватися «із повагою до прав і гідності людини».

Нагадаємо, раніше у Чернівцях затримали та відвезли до мобілізаційного центру чоловіка, який нічого не бачить, не розмовляє та не може пересуватись без сторонньої допомоги.

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