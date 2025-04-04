"Ї****ник розіб'ю": на Вінниччині вчитель вдарив учня у відповідь на хамство (відео)

Скриншот з відео конфлікту

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В одному з ліцеїв на Вінниччині вчитель бив учня по обличчю і обзивав нецензурними словами.

Відповідне відео з'явилося у Мережі.

"З ноги — дам з ноги. Ще раз ти мені тута ляпнеш щось, я тобі ї**льник зараз розфігачу. Ти мене почув? І підеш у соплях", — сварився педагог.

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Далі чоловік з розмаху дав ляпаса хлопцю і заявив, що "харашо, що не з кулаком". Зауважимо, що початок конфлікту на відео не потрапив.

Дата публікації 17:56, 04.04.25 Кількість переглядів 12 На Вінничині вчитель вдарив учня: інцидент потрапив на відео

Реакція поліції

У поліції Вінницької області розповіли, що інцидент стався 1 квітня. Наступного дня про це стало відомо ювенальним поліцейським і відомості були одразу зареєстровані. За словами правоохоронців, інцидент почався через те, що учень 10 класу під час уроку не реагував на зауваження вчителя.

"За цим фактом за процесуального керівництва Вінницької окружної прокуратури поліція розслідує кримінальне провадження за ч. 2 ст. 126 (побої і мордування) Кримінального кодексу України. Учасники опитані. Тривають слідчі дії. Усі обставини встановлюються", — йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Рівненщині вчитель побив учня на очах у однокласників.

Також ми писали, що в ліцеї на Рівненщині 9-класник дістав удар ножем у стегно від однолітка.

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