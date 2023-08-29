У Полтаві чоловік тикав середній палець та звинувачував у вбивстві окупантів ЗСУ (відео)

За даними полковника ЗСУ, хлопець 1996 року, проживає у Полтаві.

У Полтаві затримали молодого чоловіка, який неодноразово принижував українських захисників.

Про це повідомляє поліція Полтавської області.

Поліція Полтавщини відкрила кримінальне провадження щодо чоловіка. Наразі особа правопорушника встановлена. За даним фактом слідчим підрозділом поліції відкрите кримінальне провадження за кваліфікуючими ознаками частини 2 статті 296 (Хуліганство) Кримінального кодексу України. Наразі вирішується питання щодо повідомлення особі про підозру. Тривають слідчі дії.

Полковник ЗСУ Анатолій Штефан стверджує, що хлопця звати Роман Заволока, він 1996 року. Проживає у місті Полтава. Тренується або тренує в в одному із місцевих фітнес-клуб.

Дописи Романа. ФОТО: скрин

Дописи Романа. ФОТО: скрин

Також він опублікував декілька відео, на яких видно, як хлопець тикає військовим середній палець та словесно принижує. На одному із відео Роман звинуватив українських захисників у вбивстві ворогів. Він заявив, що не "хоче вбивати за гроші людей". На що військовий сказав, що це не люди, а "кацапи", яких треба вбивати, бо вони прийшли на нашу землю. Почувши цю відповідь, хлопець здивувався.

Звинуватив українських захисників у вбивстві окупантів: у Полтаві затримала хлопця за приниження ЗСУ

Чи можна знімати на відео працівників ТЦК під час вручення повістки: відповідь адвокатів.

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