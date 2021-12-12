Їв яблука та ночував у бочці: у Чернігівській області затримали підозрюваного у вбивстві матері 4 дітей

Їв яблука та ночував у бочці: у Чернігівській області затримали підозрюваного у вбивстві матері 4 дітей

Чоловік переховувався у полі.

Співробітники поліції затримали підозрюваного у вбивстві 32-річної мешканки Кладьківки Чернігівського району. До правоохоронців надійшов виклик, що в сараї неподалік закинутого будинку бачили чоловіка, який перебуває в розшуку.

Про це повідомляє поліція Чернігівської області.

Чоловік був знесилений, адже тривалий час нічого не їв. Поліцейські встановили, що 44-річний підозрюваний у вбивстві майже місяць переховувався в навколишніх полях.

Зі слів чоловіка, він харчувався переважно яблуками, а ночував у бочці з-під добрив. З настанням морозів чоловік повернувся до села. Його помітили родичі загиблої та повідомили поліцію.

Суд обрав чоловіку запобіжний захід – 60 діб під вартою. Підозрюваному загрожує до 15 років позбавлення волі.

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Нагадаємо, що на Одещині до довічного ув'язнення засудили 47-річного чоловіка, який жорстоко вбив цілу сім'ю.

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