Віталіна Аулова / © соцмережі

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Під час російського удару по Одесі 18 листопада загинула 19-річна Віталіна Аулова. У момент атаки дівчина була на роботі в місцевому ресторані.

Про це повідомили на офіційній Facebook-сторінці Ярославського ліцею Білгород-Дністровського району.

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Про її загибель у ліцеї повідомили 19 листопада. Вчителі та учні зазначили, що це втрата для всього закладу, і висловили співчуття рідним та близьким дівчини.

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«Її земний шлях завершився надто рано, та пам’ять про неї залишиться з тими, чиїх сердець вона торкнулася», — йдеться у повідомленні ліцею.

Очільник Одеської ОВА Олег Кіпер розповів, що в день атаки Віталіна працювала в ресторані, біля якого впав російський дрон.

Віталіна Аулова / © соцмережі

Під час тієї атаки один із російських дронів вдарив по вулиці Європейській. Там загинули троє людей — двоє жінок та чоловік.

Атака РФ на Одесу — останні новини

Нагадаємо, російські війська завдали удару по Одесі. У центральній частині міста пошкоджено житловий будинок, а в Мережі з’явилися кадри з димом і вогнем на місці атаки.

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Очільник Одеської МВА Сергій Лисак повідомив, що росіяни цілеспрямовано атакують центр Одеси, аби зруйнувати будівлі, які є частиною світової історичної та культурної спадщини.

Раніше ми писали, що в Одесі внаслідок російського удару 18 листопада загинула кооординаторка та продюсерка «Першого міського» каналу Христина Лисенко.

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