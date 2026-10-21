«Їй би ще цвісти та кохати»: внаслідок ракетного удару по Києву загинула 21-річна дівчина з Рівненщини

Мар’яна Токарчук

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Внаслідок російського обстрілу Києва 19 жовтня загинула 21-річна Мар’яна Токарчук із Рівненської області.

Про це розповіла мама дівчини Тетяна Токарчук.

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Мар’яна загинула внаслідок ракетного удару в Києв, отримавши осколкові поранення.

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«Немає слів, щоб описати цей біль. Немає слів, щоб прийняти те, що моя дитина більше не поруч. Це горе, яке неможливо осягнути, і біль, із яким неможливо змиритися. Моя дівчинко, моє сонечко, чому так рано?.. Як жити далі без тебе? Ти назавжди залишишся в моєму серці, у моїх думках і молитвах. Люблю тебе безмежно, моя донечко», — пише згорьована матір.

Мар’яна Токарчук народилася у селі Деражне Рівненської області. У Деражненській об’єднаній територіальній громаді повідомили, що прощання відбулося 21 жовтня о 14 біля рідної домівки дівчини.

«Вона мала жити, мріяти, кохати, створювати родину та творити майбутнє нашої України. Їй би ще цвісти, радіти кожному новому світанку, але ворожа атака вмить перервала всі надії та сподівання. Жорстокий ворог забрав люблячу доньку, світлу й добру людину, чиє серце так рано перестало битися», — додали у громаді.

Мар’яна Токарчук була випускницею Міжнародного економіко-гуманітарного університету ім. акад. С. Дем’янчука у м. Рівне, повідомили у Facebook Асоціації випусників закладу.

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Дівчина 2026 року закінчила факультет здоров’я, фізичної культури і спорту.

«Невимовно боляче усвідомлювати, що війна забирає молоді життя, руйнує мрії та обриває плани на майбутнє. Ця трагічна звістка стала тяжким болем для університетської спільноти. У пам’яті викладачів і всіх, хто знав Мар’яну, вона назавжди залишиться частиною нашої університетської родини», — зазначили у ВНЗ.

Нагадаємо, Росія у ніч проти 19 жовтня атакувала Київ ракетами та дронами. Загинула 21-річна дівчина, восьмеро людей зазнали поранень, чотирьох із них ушпиталено.

Сьогодні, 21 жовтня російська армія знову атакувала Київ. У Святошинському районі сталось влучання у висотку. Загинули люди. Безпілотник влучив у будинок на рівні 20-го поверху, після чого спалахнула пожежа. У приміщенні знайшли тіла 28-річного чоловіка та 30-річної жінки.

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