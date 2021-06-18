Їй мало би виповнитись 36 років: активісти провели під МВС акцію, приурочену до дня народження Каті Гандзюк

17 червня Катерина Гандзюк мала б святкувати своє 36-річчя.
До Дня народження херсонської активістки Катерини Гандзюк, яку в 2018 році облили сірчаною кислотою біля під'їзду її будинку, активісти провели акцію під стінами Міністерства внутрішніх справ, де запалили фаєри. Напередодні Катерині мало би виповнитись 36 років.
Про це йдеться в сюжеті ТСН.Ранок.
Біля МВС активісти вимагали притягнути до відповідальності правоохоронців, причетних до саботажу слідства в перші місяці після нападу і покриванні злочинців. Рік тому в цій справі було затримано ключового обвинуваченого у організації злочину - колишнього голову Херсонської облради Владислава Мангера. Він під вартою. Також в СІЗО залишається експомічник депутата облради Олексій Левін.
Пятеро безпосередніх виконавців вбивства відбувають покарання, їм призначено від 3 до 6,5 років позбавлення волі.
Нагадаємо, Майже три роки тому у Херсоні стався напад на активістку Катерину Гандзюк: її облили кислотою, опіки складали 40% тіла, дівчині зробили кілька операцій, але від отриманих опіків Катерина померла 4 листопада. Її справу одразу ж перекваліфікували на закінчене умисне вбивство.
У серпні 2020 року Дніпровський суд почав розгляд справи про убивство Катерини Гандзюк по суті. На лаві підсудних імовірні організатори — голова Херсонської обласної ради Владислав Мангер та радник Олексій Левін.
Ігоря Павловського визнали винним у приховуванні злочину і призначили покарання у вигляді двох років позбавлення волі.