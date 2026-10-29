Їй виповнилося 104 роки: історія жінки зі Львівщини та її секрети довголіття

104-річна Парасковія Гайдучик / © Суспільне Львів

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Парасковія Гайдучик із Соснівки на Львівщині відсвяткувала 104-й день народження. Жінка, яка народилася ще 1922 року, пережила Другу світову війну, втрату чоловіка, виховала десятьох дітей, а нині має 29 онуків, 43 правнуків та чотирьох праправнуків.

Своєю непростою історією життя та секретом довголіття Парасковія Гайдучик поділилася із Суспільним.

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Дитинство Парасковії Гайдучик: спогади довгожительки

Парасковія Гайдучик народилася 27 жовтня 1922 року в селі Гута на Волині, неподалік білоруського кордону. За словами довгожительки, вона була сьомою дитиною з восьми в родині Ілларіона та Ірини Ляпчуків.

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Парасковія розповідає, що її батька в селі поважали й називали «гвардійцем» за тривалу службу в армії. Сам він не вмів читати й писати та замість підпису ставив хрестик, однак наполягав, щоб донька навчалася.

«Батько не вмів ні читати, ні писати, замість підпису ставив хрестик, але казав: „Ти маєш вчитися“», — згадує довгожителька.

За словами Парасковії, вона стала єдиною серед дітей у родині, хто здобув освіту — закінчила чотири класи польської школи.

З теплом довгожителька згадує і своє дитинство. Родина мала коней, корів, пасіку, а сама Парасковія змалку допомагала доглядати бджіл.

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«У нас вдома були коні, корови, пасіка з бджолами, була земля. Пригадую, як бджоли розліталися, а я їх ловила, і вони часто мене кусали», — розповідає вона.

Саме з харчуванням у дитинстві Парасковія частково пов’язує своє довголіття. За її словами, тоді вона багато їла меду та пила молоко.

«З дитинства люблю їсти мед та пити молоко, зараз його вже не їм, бо маю алергію, і солодкого вже не їм, більше каші зараз їм. А довго живу, бо їла багато меду і пила молоко, то була моя основна їжа», — розповіла Парасковія Гайдучик.

Війна, втрата чоловіка та десятеро дітей: історія 104-річної українки

У 18 років Парасковія вперше вийшла заміж за 25-річного Івана. Невдовзі у подружжя народився син Павло, однак сімейне життя тривало недовго.

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«Чоловік був пов’язаний із підпіллям і розвідкою, був у мене розвідником», — розповіла жінка.

За словами Парасковії, 1941 року німецькі карателі та поліцаї оточили їхню хату. Того вечора в будинку переховувався товариш її чоловіка.

«У всі вікна світили з вулиці ліхтариками — чоловік зрозумів, що хату оточили і тікати немає куди. Відкрив двері, а вони його відразу розстріляли, а його товариш встиг утекти через вікна», — пригадує довгожителька.

Парасковія залишилася з маленькою дитиною. За її словами, один із поліцаїв знав і поважав її батька, що й допомогло їй уникнути розправи.

У 1944 році Парасковія вдруге вийшла заміж — за Олександра, який був старшим від неї на вісім років і воював на фронті піхотинцем.

Перший син подружжя Володя захворів у шестимісячному віці та помер. Після завершення війни в родині народилося ще дев’ятеро дітей. Одного із синів батьки знову назвали Володимиром.

«Коли війна закінчилася і він повернувся додому, в нас народилося ще дев’ятеро дітей і одного з синів ми знову назвали Володимиром», — розповіла Парасковія Гайдучик.

Нині родина довгожительки налічує вже кілька поколінь: Парасковія має 29 онуків, 43 правнуків та чотирьох праправнуків.

Родина Парасковії Гайдучик / © Суспільне Львів

Як прожити 104 роки: довгожителька назвала свій секрет

Парасковія розповідає, що все життя багато працювала: садила сосни в лісі, працювала в колгоспі, обробляла город та доглядала за оселею.

За словами довгожительки, попри важку фізичну працю вона любила читати, доки дозволяв зір. Особливе місце в її житті посідала Біблія — послухати Святе Письмо до Парасковії приходили навіть односельці.

«Коли навчилася читати та розуміти Біблію, мої односельці приходили до мене, щоб я їм почитала Святе Письмо», — згадує вона.

Важливою складовою свого довголіття Парасковія вважає віру. Вона розповідає, що й досі перед їжею дякує Богу та просить благословення. Вірити й не втрачати надії довгожителька радить і своїм нащадкам.

«Довіряти Богу, вірити, бо саме він проводить людину крізь усі бурі, випробування та війни до мирного завтрашнього дня», — говорить Парасковія.

Розповіла довгожителька і про бажання, яке загадує на день народження. Задуваючи свічки на святковому торті, вона просить про одне — прожити ще хоча б рік, щоб і надалі бачити цей світ.

Нагадаємо, раніше ТСН.ua розповідав про ще одного українського довгожителя — 102-річного Михайла Руденка з Полтавщини. Попри поважний вік, чоловік живе сам, читає без окулярів, щодня робить фізичні вправи та співає. Серед секретів свого довголіття він називає рух, помірне харчування та спокійне ставлення до життя.

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