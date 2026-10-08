«Її дістали з-під завалів»: що відомо про трирічну Злату з Прилук, відео порятунку якої розлетілося в Мережі

Що з дівчинкою, яку дістали з-під завалів у Прилуках / © ДСНС

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У Чернігові в обласній дитячій лікарні медики надають допомогу трирічній Златі, яку вранці 7 жовтня надзвичайники врятували зі зруйнованого російською ракетою будинку в Прилуках. Дівчинка вижила під завалами.

Про це повідомляє «Суспільне».

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Що з дівчинкою, яку рятувальник витягнув з-під завалів у Прилуках

У цьому ж закладі перебуває і мати дівчинки, Катерина. Очільник Прилуцького районного відділу поліції Владислав Стоянов повідомив більше подробиць.

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«Її дістали з-під завалів рятувальники. Батько дівчинки був вдома, у селі Линовиця. Мама з дівчинкою приїхала погостювати до сестри напередодні ввечері, 6 жовтня. Це наша колега — поліцейська Юлія Малиш, яка зазнала поранень і наразі перебуває у лікарні».

За словами Владислава Стоянова, чоловік Юлії — Олег Малиш — загинув. Він донедавна воював у складі стрілецького батальйону поліції Чернігівщини.

Унаслідок ракетного удару по Прилуках загинула мати Юлії та Катерини — Людмила. Вона теж приїхала до родини ввечері.

Загиблі від атаки на Прилуки: подробиці

Унаслідок російського ракетного удару по Прилуках загинули три покоління однієї родини, які жили на п’ятому поверсі будинку, в який відбулося влучання. Жертвами атаки стали 58-річна Вікторія Бондаренко, її 37-річна донька Катерина Антипенко та однорічний онук Сашко. Чоловік Катерини, який перебував на роботі за кордоном, терміново повертається додому.

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Водночас старша донька Катерини — Ольга — вижила, оскільки перебувала в кімнаті, що виходила у двір. Наразі дівчинку вже забрали родичі.

Удар по будинку у Прилуках: головне

Нагадаємо, у Прилуках на Чернігівщині понад добу тривають пошуково-рятувальні роботи після масованої атаки російських ракет Х-101. Одна з них влучила в житлову п’ятиповерхівку та повністю її зруйнувала. У місті оголосили Дні жалоби за загиблими.

За останніми даними ДСНС, кількість жертв зросла до 22 людей, серед яких п’ятеро дітей — зокрема, однорічні Олександр, Кирило, Сергій та восьмирічний Максим. Ще 54 людини дістали поранення, серед них семеро дітей. Частина мешканців будинку все ще не виходить на звʼязок.

Під час операції рятувальникам вдалося врятувати 14 дорослих і 5-річну дівчинку, яку виявили за кілька годин після вибуху. Серед загиблих також ексвійськовий Олег Малиш та мати його дружини, а сама дружина-поліцейська перебуває в лікарні у тяжкому стані.

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На місці трагедії продовжують працювати всі оперативні служби. Там розбирають завали й демонтують зруйновані конструкції.

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