Її квартиру зруйнував "Шахед": відома політологиня розкритикувала державу за відсутність компенсації

Шелест вказала, що така проблема існує від 2022 року, держава знає про неї, але проблему досі не вирішено.

Відома українська політологиня Ганна Шелест, чию квартиру в Одесі у листопаді 2024 року зруйнував "Шахед", досі не може повернутися додому. Усе тому, що будинок розташований у зоні захисту ЮНЕСКО, є пам'яткою архітектури, а такі будівлі "випали" з нормативної бази щодо компенсації пошкодженого майна.

Про це кандидатка політичних наук, директорка безпекових програм Ради зовнішньої політики "Українська призма" Ганна Шелест написала на своїй Facebook-сторінці.

Нагадаємо, 14 листопада 2024 року під час влучання російського безпілотника у житловий будинок в Одесі було зруйновано квартиру Шелест і житло ще шести родин. Помешкання політологині досі не відновлене через проблеми у нормативній базі.

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"Наш будинок в історичному центрі Одеси (зона захисту ЮНЕСКО), ще й будинок – пам'ятка архітектури. Як виявилось – такі будинки "випали" з української нормативної бази щодо компенсації пошкодженого майна. Більше того, частина служб не може навіть взяти на себе відповідальність підписувати наші документи – бо ми "культурна спадщина", а відповідно стандартна оцінка не працює", – йдеться у повідомленні Шелест.

Вона зауважила, що лише в Одесі від початку війни це вже четвертий пошкоджений будинок такого типу. На думку політологині, в інших містах теж були такі випадки.

Шелест вказала, що така проблема існує від 2022 року, держава знає про неї, але проблему досі не вирішено.

"Держава знає про проблему з 2022 року. Як випливає з офіційної відповіді Мінкульту, вони навіть оперативно розробили методику, підготували документи, зібрали зауваження інших міністерств і з 5.01.2023 нічого. Тобто за 3 місяці можна було розробити базові документи, а потім просто забути про проблему. Я розумію, якщо б йшли оцінки, погодження і т. п. – так буває довго, але "в межах робочих нарад здійснюють обговорення проекту постанови" – це означає, що хтось може на якійсь нараді в розділі "Різне" спитав, чи не повернутися до теми", – йдеться у дописі політологині.

Вона звернулася до міністра культури Миколи Точицького із запитанням: "Як можна зробити так, щоб ваші співробітники перейшли від "обговорення" до "опрацювання" і прийняття спільно з Фондом державного майна України?"

Шелест додала, що дуже хочеться одного дня повернутися додому, і щоб відповідні служби могли почати реконструкцію, а мешканці отримали хоча б якусь компенсацію.

Нагадаємо, від травня 2023 року в Україні працює програма "єВідновлення", в межах якої українці можуть отримати грошову компенсацію на ремонт помешкання, пошкодженого через війну.

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