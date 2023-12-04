"Її майже не помітили": Снайдер назвав головну перемогу України за останні пів року

Війна йде не тільки на суші, а й на морі, де українці досягли значного успіху.

Історик Єльського університету Тімоті Снайдер заявив, що він вважає головним успіхом України за останнє півріччя — перемогу над загарбниками у Чорному морі.

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Про це пише "Голос Америки".

Він зазначив, що головний здобуток ЗСУ на Чорному морі залишається майже непомітним, оскільки невелика кількість репортерів висвітлювала ці події.

"Загалом це пройшло повз людей, тоді як у тому, що насправді сталося, є щось значуще, а саме – ця морська перемога”, – сказав Снайдер

Історик зауважив, що українці "на загальний подив" стримали російський Чорноморський флот та відкрили коридор для торгівлі зерном.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна змогла перехопити у Росії ініціативу в Чорному морі й створити безпечні умови для судноплавства.

Крім того, ми раніше інформували, що за перший рік після початку створення українськими морськими дронами було пошкоджено або потоплено щонайменше сім суден Чорноморського флоту РФ.

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