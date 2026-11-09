«Її немає серед живих і серед загиблих»: у Комишувасі чоловіки 8 днів чекають на звістку про дружин після трагедії

У Комишувасі 8 днів шукають тіла загиблих

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Кількість загиблих від російського удару по Комишувасі 2 листопада зросла до 55 осіб. Пошуки тіл загиблих під завалами тривають восьмий день. Весь цей час на звістку чекають рідні тих, з ким немає зв’язку понад тиждень і хто був в епіцентрі трагедії. На звістку чекають 70-річний Сергій Коливашко та 72-річний Микола Краснов — їхніх дружин наразі немає ані в списках загиблих, ані в списках знайдених.

Сюжетом з місця подій ділиться AP.

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Понад тиждень двоє чоловіків у Комишувасі чекають на звістку про своїх дружин

У тих, кому вдалося вижити, евакуація супроводжується диким болем — люди не знають, що сталося з їхніми рідними і чи живі вони.

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70-річний Сергій Коливашко збирався виїжджати евакуаційним транспортом. У момент влучання його дружина перебувала всередині школи. Чоловік поділився, що фактично залишився сам у районі, де раніше стояло 16 приватних будинків.

«Таню вбило. Не знаю, чи знайшли, чи ні».

Іншого місцевого жителя, 72-річного Миколу Краснова, волонтери та поліцейські занесли до евакуаційного авто просто з ліжка. Чоловік досі не знає, що сталося з його дружиною, яка пішла по хліб та гуманітарну допомогу.

«Жінка пропала…Пішла получати гуманітарку, і там бомбу трьохтонну кинули. Де вона? Додому не прийшла, її тіла там не знайшли. Її немає в морзі, але й серед живих її теж немає. Де вона?» — плаче чоловік.

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«Один пройшов пробомбив, другий, третій… Та скільки ж можна? Поставте тут якісь ракети і позбивайте їх» — додає Микола.

45 жителів Комишувахи наразі вважаються зниклими безвісти.

Трагедія сталася в понеділок, коли в прифронтовому населеному пункті людям видавали гуманітарну допомогу. У цей момент росіяни завдали масованого удару керованими авіабомбами по будівлі колишньої школи та укриттю поблизу.

За словами капітана поліції Віталія Горецького, який одразу вирушив на місце події, 2 листопада окупанти скинули на навчальний заклад зокрема тритонну керовану авіабомбу. Будівля повністю завалилася, поховавши під собою людей, які ховалися в підвалі.

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Серед загиблих є й ті, хто прибув рятувати інших: атака забрала життя чотирьох поліцейських та двох рятувальників. Пошуково-рятувальні роботи на руїнах не припиняються — надзвичайники продовжують розбирати завали. Утім, розшук людей ускладнюється через постійну загрозу повторних обстрілів. Росіяни атакують рятувальників дронами.

У Комишувасі рятувальники понад тиждень шукають тіла загиблих

Нагадаємо, 2 листопада російські війська завдали масованого авіаудару надпотужними авіабомбами по селищу Комишуваха Запорізької області. Влучання прийшлося на підземну школу, яка використовувалася як гуманітарний хаб та укриття, де в той момент зібралися люди для отримання допомоги.

У Комишувасі вже восьму добу поспіль триває пошуково-рятувальна операція. Станом на 8 листопада з-під завалів дістали тіла 55 загиблих, із яких особи 29 осіб уже встановили, а ще 45 людей вважаються зниклими безвісти. Ідентифікація триває.

Через постійні атаки ворожих дронів та загрозу повторних обстрілів рятувальникам доводиться періодично призупиняти роботи задля безпеки власних життів.

Керівник Запорізької ОВА Михайло Семікін зазначив, що наразі неможливо назвати точний термін завершення операції, адже головне завдання — знайти кожного та встановити особи загиблих. Також він повідомив, що обласна влада оплатить поховання загиблих, а поранені отримають грошову допомогу в розмірі до 50 тисяч гривень залежно від важкості зазнаних травм.

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