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"Її сердечко зупинилося": померла маленька Іринка Химич, яка мала рідкісну хворобу з синдромом передчасного старіння

"Її сердечко зупинилося": померла маленька Іринка Химич, яка мала рідкісну хворобу з синдромом передчасного старіння

Іринці було лише 10 років.

У Вінниці 30 червня померла Ірина Химич, з діагностованою рідкісною недугою прогерією, тобто передчасним старінням, котра організувала у Києві виставку для збору коштів на своє одужання. Дівчинці було 10 років.  

Про це написала її мама Діна Химич у Facebook.

За інформацією матері дівчинки, ще на початку червня Іринка проходила обстеження лікарів через проблеми з очима, спричинені хворобою. Лікарі підтвердили, що в Іринки 100% зір, але присутня аномалія з судинами через прогерію.

"Ірочка померла. Вчора зупинилося її сердечко. Вибач сонечко, що не змогла цього разу тебе врятувати", — написала Діна Химич.

Відомо, що життя дівчинки підтримували за допомогою медикаментів. Родина Іринки боролася за її життя, а щоб допомогти рідним, їм активно допомагали волонтери. А у грудні 2019 року у Києві відбулася виставка влaсних кaртин Іринки Химич, у якої декілька років тому лікарі діагностували прогерію. Попри юний вік, організму дівчинки вже понад 60 років. 

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Ірина Химич, яка хворіє на прогерію, опинилась без доступу до лікування через пандемію коронавірусу