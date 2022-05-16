Її сміливість вражає: перша українка у Конгресі США відвідала прифронтові райони та Львів

Її сміливість вражає: перша українка у Конгресі США відвідала прифронтові райони та Львів

Членкиня Палати представників США від 5-го округу Індіани Вікторія Спартц була присутня під час підписання лендлізу для України.

Конгресменка-українка, членкиня Палати представників США Вікторія Спартц приїхала до України та відвідала прифронтові зони, а також зустрілася у Львові з мером Андрієм Садовим.

Про це повідомив командир другого батальйону “Азов” Дмитро Кухарчук і написав мер Львова Андрій Садовий.

"Дуже важливо, що серед американців у Конгресі працює Вікторія Спартц. Вона українка і як ніхто знає та відчуває все, через що зараз проходить наша країна. Це дозволяє їй об’єднувати у підтримці України людей з різними політичними поглядами", - зазначив Садовий.

Фото: Андрій Садовий

Саме Вікторія була присутня під час підписання лендлізу для України. Джо Байден їй подарував ту саму історичну ручку.

У Львові Садовий з конгресменкою обговорили ситуацію у місті та будівництво реабілітаційного центру для усіх українців, хто фізично та психологічно постраждав від війни.

А командир другого батальйону “Азов” подякував Спартц за допомогу у наближенні перемоги.

"Мав честь супроводжувати прифронтовими територіями людину, яка на відміну від українських піар-політиків і справді є причиною лендлізу і всеосяжної допомоги Україні від наших друзів - Сполучених Штатів Америки. Це Victoria Spartz. Перша українка в палаті представників Конгресу США. Справжня республіканка і насправді хороша, чарівна жінка. Її сміливість вражає. З таким союзниками перемога дуже близько", - написав Кухарчук.

Додамо, що Вікторія Спартц народилася у Чернігівській області. Закінчила Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана. До США переїхала в 2000-му. А у 2021 році стала першою в історії етнічною українкою, обраною до Конгресу США від 5-го округу штату Індіана.

Нагадаємо, на Херсонщині та Миколаївщині окупанти укріплюють свої позиції та не йдуть у наступ.

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