Її вбила Росія: у Дніпрі попрощалися із 25-річною Інною Оданець, яка чекала на дитину (фото)

У Дніпрі 27 жовтня попрощалися із 25-річною Інною Оданець, яка загинула внаслідок ракетного удару Росії по АЗС. Дівчина була вагітна.

Разом із чоловіком загибла перебувала в автомобілі, вони виїжджали з АЗС, коли пролунав вибух. Чоловік отримав важкі поранення, повідомляє "Платформа пам'яті Меморіал".

Інна закінчила Дніпропетровський факультет Київського національного університету культури і мистецтв за спеціальністю документознавство. Працювала в дитячому розважальному центрі.

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"Для нас це велика втрата. Не хочемо в це вірити. Це найбільша втрата для батьків. Так не мало бути, це біль на все життя", – розповіла подруга Інни Анастасія.

У загиблої залишилися мама, бабуся, чоловік та сестра.

Нагадаємо, у вівторок, 25 жовтня, російська армія вдарила ракетою по Дніпру. Внаслідок цього загинули двоє людей: вагітна молода жінка та оператор автомийки, яка розташована поруч з АЗС.

Фото: victims.memorial

Фото: Суспільне

Спалили вагітну жінку – російська ракета зірвала АЗС у Дніпрі

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