Її зафарбували, а вона знову проявилася: у Полтаві залишили стіну з зображенням Божої Матері під час демонтажу будівлі

Її зафарбували, а вона знову проявилася: у Полтаві залишили стіну з зображенням Божої Матері під час демонтажу будівлі

У Полтаві підрядники не змогли зруйнувати стіну будівлі з намальованою Божою Матір'ю.

У Полтаві у підрядника, який демонтував колишній ринок "Великотирнівка" не піднялася рука знести стіну однієї з будівель з зображенням Божої Матері.

Про це повідомляє житель Полтави, депутат Київської райради Вадим Сорока.

За його словами, колишній ринок знесли на 100%, а стіну з іконою залишили.

"На цьому місці збираються будувати нові будинки та підрядник, який демонтував ринок, не зніс стіну на якій написана ікона. Його слова: "Я і мої люди на це не наважимося!". Цікавий факт. Власник приміщення Максим перед тим, як його залишити замалював ікону, щоб не було її видно, а вона все одно проявилася під впливом погоди, дощів", - написав Вадим Сорока.

Користувачі Мережі прокоментували публікацію полтавця:

На цьому місці раніше був храм, читайте історію.

Тут реба поставити Капличку разом з стіною. Це 100 % оберіг, незрушуйте з місця.

Мабуть потрібно домовлятися із забудовниками, нехай будують каплицю, або церкву, можливо це Сама Богородиця хоче бути в цьому місці.

Місцеві ЗМІ повідомили, що представники компанії-підрядника "Стандарт Буд" повідомили, що власники вирішили зберегти святий образ. Тому його якимось чином відділять від решток стіни і законсервують. У майбутньому зображення Богоматері планують поєднати із навколишнім благоустроєм житлового комплексу.

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