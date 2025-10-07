ТСН у соціальних мережах

Укрaїнa
359
1 хв

Їжа на вогнищі та чай по-шосткинськи: як живе місто без світла й тепла після російських атак (фото)

На Сумщині мешканці Шостки варять суп на свічках.

Наталія Магдик
Шостка

Шостка / © із соцмереж

У мережі з’являється все більше відео та фото з міста Шостка на Сумщині, де місцеві мешканці змушені готувати їжу просто неба — на вогнищах і навіть на свічках через російські удари по енергетичній інфраструктурі регіону, внаслідок яких місто залишилося без електроенергії та газопостачання.

Після масованих російських обстрілів місто залишається без електропостачання та газу, а вода подається за графіком.

Місцеві жителі діляться кадрами, на яких видно, як вони облаштовують імпровізовані кухні у дворах та біля під’їздів, щоб приготувати гарячі страви для сімей.

Аварійні бригади працюють над відновленням комунікацій, однак через масштаб руйнувань процес тривалий.

© соцмережі

Шостка / © соцмережі

Шостка / © соцмережі

Шостка / © соцмережі

Шостка / © соцмережі

Шостка / © соцмережі

Шостка / © соцмережі

Шостка / © соцмережі

Шостка / © соцмережі

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 4 жовтня, російська терористична армія завдала масованого удару безпілотниками по цивільних об’єктах у місті Шостка на Сумщині. Пошкоджено електричну мережу, водогін та систему газопостачання. Внаслідок атаки по вокзалу у Шостці госпіталізовано 8 поранених.

Окрім того, стало відомо, що вже частина будинків має постійне електропостачання, а в інших світло подається за графіками.

