Їздили міжобласним та міжнародним сполученням: на Закарпатті працівники вокзалу торгували фейковими ковід-довідками

Їздили міжобласним та міжнародним сполученням: на Закарпатті працівники вокзалу торгували фейковими ковід-довідками

За це їм загрожує до п'яти років позбавлення волі.

У Закарпатській області правоохоронці припинили продаж фейкових ковід-сертифікатів та результатів експрес-тестів. За фіксовану суму їх продавали працівники одного із вокзалів.

Про це повідомили у пресслужбі МВС України.

Як стало відомо, незаконною діяльністю займалися працівники вокзалу у Мукачеві. Їхніми послугами користувалися пасажири міжобласного та міжнародного сполучення.

Загалом за 350 гривень клієнти отримували підроблені ковід-сертифікати, з якими згодом на громадському транспорті залишали область. Викрили "бізнесменів" під час продажу чергового фейкого документу.

“Такі дії слідчі кваліфікували за ч.3 ст. 358 (“Підроблення документів, печаток, штампів, бланків та їх збут”) КК України. Окрім цього наразі правоохоронці встановлюють осіб, які встигли придбати та скористатися підробкою, адже за такі дії також передбачена кримінальна відповідальність. Встановлюються і всі інші особи, причетні до злочину. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі”, — підкреслили в пресслужбі МВС України.

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