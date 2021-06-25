Їздить вже 31 рік: у Чернівцях в тролейбуса під час руху відпали двері (відео)

Їздить вже 31 рік: у Чернівцях в тролейбуса під час руху відпали двері (відео)

Комунальники пояснюють інцидент застарілістю громадського транспорту.

У Чернівцях у п'ятницю, 25 червня, в тролейбуса під час руху відпали двері. Через це ніхто не постраждав.

Про це в Facebook повідомив Вадим Українець.

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За словами очевидця, двері з тролейбуса випали просто на дорогу. Чоловіка обурило те, що через інцидент могли постраждати пасажири громадського транспорту.

Начальниця служби рухомого складу Чернівецького тролейбусного управління Лариса Шупарська в коментарі ІА АСС повідомила, що причиною інциденту стала зношеність тролейбуса. За її словами, транспортний засіб перед виходом на рейс перевірили фахівці.

"Цьому тролейбусу вже 31 рік. Він є зношеним, застарілим. Причиною став болт кріплення дверей, який відпав під час руху тролейбуса. Наразі тролейбус перебуває в ДЕПО. Ніхто з пасажирів не постраждав. Двері, які випали, теж залишились неушкодженими", - повідомила Лариса Шупарська.

Нагадаємо, в Одесі жінка вляглася посеред тролейбуса і закурила.

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