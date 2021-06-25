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Їздить вже 31 рік: у Чернівцях в тролейбуса під час руху відпали двері (відео)

Їздить вже 31 рік: у Чернівцях в тролейбуса під час руху відпали двері (відео)

Фото з соціальних мереж

Комунальники пояснюють інцидент застарілістю громадського транспорту.

У Чернівцях у п'ятницю, 25 червня, в тролейбуса під час руху відпали двері. Через це ніхто не постраждав. 

Про це в Facebook повідомив Вадим Українець. 

За словами очевидця, двері з тролейбуса випали просто на дорогу. Чоловіка обурило те, що через інцидент могли постраждати пасажири громадського транспорту. 

Начальниця служби рухомого складу Чернівецького тролейбусного управління Лариса Шупарська в коментарі ІА АСС повідомила, що причиною інциденту стала зношеність тролейбуса. За її словами, транспортний засіб перед виходом на рейс перевірили фахівці. 

"Цьому тролейбусу вже 31 рік. Він є зношеним, застарілим. Причиною став болт кріплення дверей, який відпав під час  руху тролейбуса. Наразі тролейбус перебуває в ДЕПО. Ніхто з пасажирів не постраждав. Двері, які випали, теж залишились неушкодженими", - повідомила Лариса Шупарська. 

Нагадаємо, в Одесі жінка вляглася посеред тролейбуса і закурила

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