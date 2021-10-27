"Їздив без прав, а авто йому не належало": у поліції розповіли подробиці розслідування ДТП з Infiniti у Харкові

"Їздив без прав, а авто йому не належало": у поліції розповіли подробиці розслідування ДТП з Infiniti у Харкові

Хлопець відбував умовний строк покарання за завдання тілесних ушкоджень середньої тяжкості.

У Харкові правоохоронці провели пресконференцію з приводу смертельного ДТП на проспекті Гагаріна, в результаті якого загинув чоловік, а троє молодих людей отримали травми і перебувають у лікарні. За словами правоохоронців, 16-річний водій не мав прав, а авто йому не належало.

Про це повідомили на пресконференції представники слідчого управління та патрульної поліції Харківської області.

Повідомляється, що 18 вересня цього року 16-річного Миколу Х* вже зупиняли за порушення правил ПДР. Тоді на нього патрульні склали 2 протоколи, а інформацію передали в слідче управління.

"Все, що вимагалося від патрульних було зроблено в той день", - повідомила представниця патрульної поліції.

За інформацією слідства, хлопець їздив без прав, за що і склали протокол, а авто Infiniti було оформлене на його матір. Також Микола Х* цього року в липні він притягувався до кримінальної відповідальності і є рішення суду - він засуджений до 2 років позбавлення волі і отримав умовний строк 1 рік за умисне спричинення тілесних ушкоджень середньої тяжкості і зараз відбуває умовне покарання.

Після ДТП підлітка перевірили на вміст алкоголя і наркотиків - їх у крові Миколи Х* не виявили. Також у поліції підтвердили, що є заява-повідомлення телефоном про угон транспортного засобу. Зараз триває перевірка цього факту.

Правоохоронці також перевіряють, чи притягувалися до відповідальності батьки хлопця за невиконання батьківських обов'язків. За словами начальника СУ ГУНП Нацполіції Харківської області Олександра Уманькова, обоє батьків зараз мешкають у Харкові. Також перевірять батьків, хто і яким чином дозволив йому користуватися авто.

За скоєне підлітка можуть притягти до відповідальності і йому загрожує строк від 3 до 8 років.

"Важко уявити, які могли б бути наслідки, якби на отстрівцеві безпеки перебували люди. Серед травмованих лише пасажири авто", - заявив очільник слідчого управління.

У поліції зауважують, що поліція наполягатиме на триманні підлітка під вартою. Зараз він перебуває у слідчому ізоляторі. Найближчим часом буде допитаний.

Нагадаємо, що у середмісті Харкова продовжують встановлювати всі обставини моторошної автотрощі. Там водій Infiniti знехтував червоним сигналом світлофора і на шаленій швидкості зніс інший легковик - Chevrolet Aveo. Одна людина загинула, ще троє травмовані.

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