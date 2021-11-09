Їздив без прав і перевищував швидкість: у Харкові суд оштрафував 16-річного водія Infiniti, який спричинив смертельну ДТП

Суд стягнув з підлітка максимальний штраф.
У Харкові суд оштрафував 16-річного підлітка, який кермував автівкою без прав та перевищував швидкісний режим.
Про це повідомляє Newsroom.
Так, незадово до аварії 16-річний підозрюваний у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна у Харкові попався на кермуванні авто без прав та перевищенні швидкості. Тоді на нього патрульні склали 2 протоколи.
Сьогодні суд розглянув ці протоколи і ухвалив рішення про стягнення штрафу з водія.
За статтею 122 ("порушення швидкісних обмежень") Миколу Х* засудили до штрафу 340 гривень, а за ст. 126 КУпАП ("управління транспортним засобом особою, яка не має такого права") – до штрафу у 3400 гривень.
В обох випадках суд обрав максимальну суму штрафу.
Нагадаємо, що батька 16-річного “мажора” Колі, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, не пускають до сина у СІЗО. Річ у тім, що батько не пройшов вакцинацію.
Читайте також:
- Смертельна ДТП у Харкові: 16-річній дівчині, яка вижила в аварії, надходять погрози
- Смертельна троща у Харкові: до відповідальності можуть притягнути батьків неповнолітнього мажора
- "Називався іншим ім'ям і намагався втекти з лікарні": прокурор розповів про водія Infiniti, який скоїв ДТП у Харкові
- Все, що відомо про аварію і 16-річного "мажора"
- Смертельна ДТП у Харкові: 16-річний водій Infiniti може потрапити під амністію