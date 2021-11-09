Їздив без прав і перевищував швидкість: у Харкові суд оштрафував 16-річного водія Infiniti, який спричинив смертельну ДТП

Суд стягнув з підлітка максимальний штраф.

У Харкові суд оштрафував 16-річного підлітка, який кермував автівкою без прав та перевищував швидкісний режим.

Про це повідомляє Newsroom.

Так, незадово до аварії 16-річний підозрюваний у смертельній ДТП на проспекті Гагаріна у Харкові попався на кермуванні авто без прав та перевищенні швидкості. Тоді на нього патрульні склали 2 протоколи.

Сьогодні суд розглянув ці протоколи і ухвалив рішення про стягнення штрафу з водія.

За статтею 122 ("порушення швидкісних обмежень") Миколу Х* засудили до штрафу 340 гривень, а за ст. 126 КУпАП ("управління транспортним засобом особою, яка не має такого права") – до штрафу у 3400 гривень.

В обох випадках суд обрав максимальну суму штрафу.

Нагадаємо, що батька 16-річного “мажора” Колі, який влаштував смертельну ДТП у Харкові, не пускають до сина у СІЗО. Річ у тім, що батько не пройшов вакцинацію.

Читайте також:

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання