"Їздили б вулицею Бандери": Вінниця не отримає польські автобуси через політичне цькування

Польські автобуси у Вінниці / © Вінницька міська рада

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Вінниця відкликала запит на передавання їй 15 списаних автобусів від польського міста-побратима Кельце. Міський голова Сергій Моргунов пішов на цей крок, щоб не перетворювати гуманітарну допомогу на інструмент політичних маніпуляцій на тлі суперечок щодо спільної історії України та Польщі.

Про це повідомила очільниця міста Кельце Агата Войда.

Чому Вінниця відмовилась від польських автобусів?

Войда зауважила, що останніми днями виникло чимало дискусій навколо звернення Вінниці — міста-побратима Кельце — щодо передавання 15 списаних автобусів.

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«Насамперед хочу підкреслити, що мер Вінниці Сергій Моргунов ухвалив рішення відкликати своє прохання про передачу автобусів. Він зробив це не тому, що потреби його міста раптом зникли. Війна й надалі залишається там повсякденною реальністю, а мешканці Вінниці й далі стикаються з її наслідками. Він зробив це тому, що не хотів, аби питання допомоги місту, яке живе в умовах війни, стало інструментом політичного конфлікту та причиною нових поділів. Це жест, який заслуговує на повагу», — йдеться й дописі очільниці Кельце.

Вона додала, що міський голова Вінниці повторно висловив подяку жителям Кельце за багаторічну підтримку, допомогу та солідарність, які вони демонстрували Україні та українцям.

У зв’язку з рішенням Моргунова та отриманням офіційної позиції Вінниці відповідний проєкт рішення не виноситимуть на розгляд найближчої сесії міської ради Кельце.

Що відомо про польські автобуси для Вінниці і чому виник скандал?

Войда пояснила, що Вінниця звернулася до Кельце з проханням передати 15 автобусів із 40 транспортних засобів, які польське місто виводить з експлуатації через їхній вік, технічний стан і значний пробіг. Йдеться про транспорт, якому майже 20 років. У Кельце ці автобуси більше не використовуватимуть для перевезення пасажирів, а найімовірніше реалізують на запчастини або відправлять на металобрухт.

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Основу громадського транспорту Вінниці становлять трамваї та тролейбуси. Під час перебоїв з електропостачанням вони не можуть забезпечувати перевезення пасажирів, що призводить до транспортних проблем. Саме в таких випадках і планували використовувати списані автобуси з Кельце.

«Деякі радники (з Кельце — ред.) свідомо замовчали цей факт. Їм було легше розпалити політичний скандал, ніж чесно пояснити мешканцям реальний стан справ. Результат? Хвиля гейту, ненависті та зневаги, яка хлинула в коментарях. Сотні дописів, сповнених образ, звинувачень і агресії. Саме такий простір для суспільної дискусії створили ті, хто сьогодні найголосніше говорить про турботу про Кельце. Учора голова міської ради пішов ще далі. Він публічно звинуватив місто в шахрайстві та припустив, що автобуси були спалені або розібрані на запчастини. Це не лише неправда. Це безпідставний наклеп. Автобуси перебувають на території бази перевізника, і наразі триває процедура їх передачі», — йдеться у повідомленні очільниці Кельце.

За словами Войди, ця ситуація стала перевіркою на порядність і солідарність. Вона нагадала, що Кельце вже багато років також користується підтримкою партнерів, зокрема отримує фінансування з європейських фондів. Наприклад, 24 нові електробуси, які від травня курсують містом, були повністю придбані за рахунок зовнішнього фінансування.

Хто виступив проти передавання Вінниці польських автобусів?

Проти передавання автобусів виступили, зокрема, депутати міської ради Кельце Мачєй Якубчик та представник партії «Право і Справедливість» Марчин Стемпнєвський.

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Якубчик поставив під сумнів обставини передавання транспорту, назвавши ситуацію «шитою білими нитками». На його думку, момент для такого рішення «не був відповідним», а саме передавання могло б «погіршити і так напружені польсько-українські відносини».

«Саме у Вінниці одну з вулиць було перейменовано на вулицю Степана Бандери. І саме цією вулицею їздив би один із 15 автобусів із Кельців, які планували безкоштовно передати місту», — заявив Якубчик.

Стемпнєвський, своєю чергою, зазначив, що передавання автобусів мало б «незрозумілий» вигляд у нинішній політичній ситуації, коли, за його словами, «щоразу нашу простягнуту руку з допомогою для сусіда б’є палиця у вигляді ушанування воєнних злочинців».

«Якщо автобуси не можуть їздити по вулицях Кельце, то їх треба продати, а гроші витратити на потреби містян, яких не бракує», — наголосив депутат міської ради.

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Нагадаємо, нещодавно в Польщі дипломатичний скандал та хвилю обурення причинило рішення президента України Володимира Зеленського присвоїти підрозділу ССО звання «імені Героїв УПА». Задля врегулювання ситуації у Варшаві з неанонсованим візитом побував керівник Офісу президента Кирило Буданов.

Після переговорів із міністром національної оборони Владиславом Косіняком-Камишем та держсекретарем МЗС Марціном Босацьким польська сторона зайняла жорстку позицію. Косіняк-Камиш наголосив, що пам’ять про жертв Волинської трагедії «не підлягає переговорам», а існують «межі, які не можна перетинати». У польському МЗС додали, що цей крок викликав біль у суспільстві, підкресливши, що відносини мають базуватися виключно на «історичній правді та повазі до жертв». Попри заклики до діалогу, Варшава очікує від Києва перегляду рішення, яке сприймається як недружнє до стратегічного партнера.

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