Їздить на "чужому" Porsche і відпочиває у "недобудованому" маєтку: що приховує волинський ексввійськком

Логотип Porsche Cayenne / Ілюстратвне фото

Родина колишнього начальника Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК) Олега Кивлюка може приховувати значні незадекларовані активи. Сам Кивлюк, який після звільнення зі ЗСУ влаштувався у комунальне підприємство «Луцькспецкомунтранс», та його дружина, чинна військовослужбовиця Богдана Кивлюк, не вказали у звітах низку дорогого майна та нерухомості.

Незадекларовані мільйонні статки виявив Центр журналістських розслідувань «Сила правди».

Подарунок «по дружбі»

Головним об’єктом уваги розслідувачів став автомобіль преміумкласу Porsche Cayenne 2017 року випуску, вартість якого на ринку стартує від 38 тис. доларів. Хоча сім’я Кивлюків активно користується цим авто, воно не фігурує у їхніх деклараціях.

Офіційно Porsche зареєстрований на київську бізнесвумен Аліну Маленьку, власницю бренду одягу «Міс Даймонд». Журналістам Маленька пояснила, що «просто подарувала машину» Кивлюку.

Сам ексвійськком заперечує навіть дарування стверджує, що «просто користується» автівкою, а з Маленькою почав дружити ще до початку роботи в ТЦК.

«Машину я не отримав в подарунок, її дали мені в користування. Безплатно», — заявив Олег Кивлюк.

Приховані квадратні метри

Розслідувачі також встановили, що родина Кивлюків може приховувати від декларування нерухоме майно:

Службова квартира : Сім’я мешкає у трикімнатній квартирі в новобудові Луцька, яку Міністерство оборони надало Олегу Кивлюку у 2022 році. Юрист Центру протидії корупції (ЦПК) Олексій Бойко зазначив, що обидва з подружжя мали б декларувати це житло, якщо користуються ним більше, ніж пів року. Проте службове житло не фігурує у звітах.

Маєток у Володимирі: Ексвійськком володіє земельною ділянкою у місті Володимир, яку він отримав безплатно, і де з часом виріс ошатний маєток. Хоча об’єкт виглядає цілком «обжитим», він фігурує у реєстрі як «незавершене будівництво» і також не був задекларований.

Приховування доходів

Під час підготовки розслідування дружина ексвійськкома, Богдана Кивлюк, продала свій автомобіль Hyundai Santa FE братові чоловіка за понад 1 мільйон грн. Ця сума удвічі дорожча, ніж та, що була вказана в її попередній декларації, що, на думку ЦПК, викликає питання щодо приховування реальних доходів.

Загальні витрати родини на придбані за останній рік активи (вантажівка MAN, Opel Ampera-e та користування Porsche Cayenne) значно перевищують задекларовані доходи, навіть з урахуванням великої виплати за вислугу років, яку Кивлюк отримав після звільнення (1,5 млн грн).

«Ці недоліки вже є достатніми для того, щоб ініціювати перевірки. Це відповідальність або адміністративна, або кримінальна», — пояснив юрист ЦПК Олексій Бойко.

Розслідувачі мають намір передати зібрані матеріали до НАЗК та Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) з проханням провести детальну перевірку майнового стану та доходів родини Кивлюків.

Нагадаємо, начальника збірного пункту Київського міського ТЦК упіймали на отриманні хабаря. За версією слідства, посадовець вимагав від військовозобов’язаного 3 500 доларів США за зняття його з розшуку.