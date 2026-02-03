Їздити буде ще той квест: «Осман» попередив про нову загрозу для Слов’янська

Станіслав Бунятов із позивним «Осман»

Реклама

Ситуація на Сіверсько-Лиманському напрямку залишається важкою. Росіяни прориваються до населеного пункту Крива Лука, що може посилити загрозу для Слов’янська.

Про це попередив військовий 24-го ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов із позивним «Осман».

За словами військового, противник наполегливо наступає, намагаючись зачепитися за стратегічно важливу точку — село Крива Лука.

Реклама

У разі успіху окупантів є загроза, що Слов’янськ опиниться під частковим вогневим контролем ворога.

«Сіверсько-Лиманський напрямок загалом не радує, ворог наполегливо лізе в напрямку н.п. Крива Лука. Якщо йому вдасться закріпитися в цьому н.п, то по Словʼянську їздити буде ще той квест», — зазначив «Осман».

Раніше в ISW назвали терміни, як швидко Росія зможе захопити Слов’янськ.