ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Укрaїнa
Кількість переглядів
162
Час на прочитання
1 хв

Їздити буде ще той квест: «Осман» попередив про нову загрозу для Слов’янська

Прорив ворога до Кривої Луки може ускладнити логістику Слов’янська, каже «Осман».

Автор публікації
Фото автора: Дмитро Гулійчук Дмитро Гулійчук
Станіслав Бунятов із позивним «Осман»

Станіслав Бунятов із позивним «Осман»

Ситуація на Сіверсько-Лиманському напрямку залишається важкою. Росіяни прориваються до населеного пункту Крива Лука, що може посилити загрозу для Слов’янська.

Про це попередив військовий 24-го ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов із позивним «Осман».

За словами військового, противник наполегливо наступає, намагаючись зачепитися за стратегічно важливу точку — село Крива Лука.

/ © t.me/DeepStateUA

© t.me/DeepStateUA

У разі успіху окупантів є загроза, що Слов’янськ опиниться під частковим вогневим контролем ворога.

«Сіверсько-Лиманський напрямок загалом не радує, ворог наполегливо лізе в напрямку н.п. Крива Лука. Якщо йому вдасться закріпитися в цьому н.п, то по Словʼянську їздити буде ще той квест», — зазначив «Осман».

Раніше в ISW назвали терміни, як швидко Росія зможе захопити Слов’янськ.

Дата публікації
Кількість переглядів
162
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie