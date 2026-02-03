- Дата публікації
Їздити буде ще той квест: «Осман» попередив про нову загрозу для Слов’янська
Прорив ворога до Кривої Луки може ускладнити логістику Слов’янська, каже «Осман».
Ситуація на Сіверсько-Лиманському напрямку залишається важкою. Росіяни прориваються до населеного пункту Крива Лука, що може посилити загрозу для Слов’янська.
Про це попередив військовий 24-го ОШБ «Айдар» Станіслав Бунятов із позивним «Осман».
За словами військового, противник наполегливо наступає, намагаючись зачепитися за стратегічно важливу точку — село Крива Лука.
У разі успіху окупантів є загроза, що Слов’янськ опиниться під частковим вогневим контролем ворога.
«Сіверсько-Лиманський напрямок загалом не радує, ворог наполегливо лізе в напрямку н.п. Крива Лука. Якщо йому вдасться закріпитися в цьому н.п, то по Словʼянську їздити буде ще той квест», — зазначив «Осман».
Раніше в ISW назвали терміни, як швидко Росія зможе захопити Слов’янськ.