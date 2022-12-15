Їж та пий на ніч: чим вечеряти, щоб скинути вагу до Нового року

Що можна їсти та пити на ніч, щоб мати кращий вигляд та схуднути до Нового року

Звичайно, всі хочуть виглядати на Новий рік стрункими та привабливими. Дехто для цього в очкуванні Нового року починає використовувати експрес дієти чи навіть голодувати.

Але цього не потрібно робити. Неправильно підібраний раціон та зниження калорійності або взагалі голодування може уповільнити метаболізм, що загрожує тим, що під час та після свят наберете ще більшу вагу, ніж була до.

Розповідаємо, що їсти, щоб схуднути "уві сні" та що пити, щоб позбутися "животика".

Які продукти можна їсти на ніч

Відома нутриціологиня Ребекка Діткофф вважає, що варто звернути на вуглеводи, тому що саме вони сприяють виробленню інсуліну, який допомагає триптофану підвищувати в мозку рівень мелатоніну. Це призводить до швидкого засинання та міцного сну. А поєднання вуглеводів та білків допомагає знижувати рівень гормонів, що викликають голод, і організм до пробудження залишається ситим. Значним компонентом для вгамування голоду та правильному схудненню є білок.

Останнє приймання їжі повинен бути за пару годин до сну, щоб їжа встигла переваритись. І справа не лише у можливому відкладенні жиру. Якщо тіло не встигне переварити їжу до того, як ви поїдете в ліжко, це негативно позначиться на сні.

Які продукти потрібно споживати на вечерю, щоб схуднути

Кисломолочні продукти. - кефір, натуральний йогурт або кисле молоко Вони складаються з легкого білка, який чудово засвоюється організмом.

Знежирений сир. Як свідчать дослідження, якщо на ніч з'їдати сир жирністю 5%, можна схуднути.

Яєчний жовток – це поєднання виключно води та легкозасвоюваного білка . Тому, враховуючи склад та калорійність жовтка на ніч можна дозволити собі з'їсти або 2 цілих яйця.

М'ясо птиці — філе індички та курки, воно містить багато білка, вітамінів (А, Е, групи B) та мінералів.

Грейпфрут називають найкращим цитрусовим для схуднення, бо у нього низький глікемічний індекс, досить мала калорійність, він є джерелом цінної клітковини, цілого спектру різних вітамінів, а також до його складу входить нарингін, що покращує обмін речовин та сприяє розщепленню жирових відкладень.

Морську рибу є потужним постачальником якісного білка , нежирні сорти риби легко засвоюються, знижують рівень поганого холестерину та збагачують організм йодом та фосфором.

Авокадо містить моно- та поліненасичені жирні кислоти, які сприяють розщепленню вже наявних жирів. Авокадо не містить холестерину та цукру, зате може похвалитися багатством вітамінів, мінералів та мікроелементів, завдяки яким підтримує в тонусі весь організм, покращує діяльність серцево-судинної та нервової систем, стан волосся, шкіри.

Тушковані овочі швидко засвоюються організмом, а також чудово прочищає кишківник та сприяє схудненню

Кисло-солодкі ягоди — вишню, чорницю та малину як у свіжому так і замороженому вигляді. Можна додати до них кілька ложок нежирного кефіру або натурального йогурту.

Що пити перед сном, щоб схуднути

Допоможуть прибрати зайві калорії:

ананасовий сік,

грейпфрутовий сік,

зелений чай,

ромашковий чай,

імбирний чай,

кефір,

вода з яблучним оцтом (1-2 столові ложки оцту на склянку води),

молоко з куркумою та чорним перцем,

виноградний сік.

Читайте також: