Їжа, яка завжди з тобою: чому українські жінки повертаються до грудного вигодовування дітей в умовах війни

Їжа, яка завжди з тобою: чому українські жінки повертаються до грудного вигодовування дітей в умовах війни

Грудне вигодовування – надзвичайно зручний спосіб забезпечити дитину харчуванням, заспокоїти, приспати, дати відчуття безпеки.

Грудне вигодовування в умовах війни стало способом не тільки нагодувати маля в будь-якій ситуації, за будь-яких умов, але й допомагає заспокоїти дітей під час довгої дороги у безпеку.

Про це пише UNICEF Ukraine.

«Перед початком війни грудне вигодовування у моєї дитини було на фінішній прямій. Проте з початком воєнних дій ми все відновили», - розповіла Катерина, мати двох дівчаток, 4 і 1,6 року.

"У мене може не бути води, їжі, заспокійливих, проте грудне молоко перекриває усі ці потреби дитини. В умовах переїзду, зміни обставин, дитина, незалежно від віку, відчуває неабиякий стрес, що часто супроводжується істериками, плаксивістю, що було й у нас. Грудне вигодовування стало способом забезпечити дитині стабільний емоційний фон", - зауважила вона.

Через годування грудьми дитина відчуває себе у безпеці, тілесний контакт дає відчуття чогось постійного, стабільного, комфорту й любові.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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