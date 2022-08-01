Їжа, яка завжди з тобою: чому в умовах війни важливо налагодити та зберегти грудне вигодовування

Грудне вигодовування не раз рятувало Вікторію та її сина як під час дороги, так і в стресових ситуаціях.

Про це пише UNICEF Ukraine

Мати на власному досвіді переконалася в тому, що грудне молоко – це справжній порятунок для неї та маленького Олександра.

В умовах війни надзвичайно важливо всіма силами намагатися налагодити та зберегти грудне вигодовування. Адже грудне молоко – це їжа, яка завжди з тобою.

Грудне молоко – це їжа, яка завжди з тобою (3 фото)

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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