Їжа, яка завжди з тобою: як грудне молоко допомогло евакуюватися двійні тримісячних немовлят з Харкова

Їжа, яка завжди з тобою: як грудне молоко допомогло евакуюватися двійні тримісячних немовлят з Харкова

Жінка перейшла на грудне вигодовування: інакше, каже, не впоралася.

Українка Катерина евакуювалася з Харкова разом із двійнею тримісячних немовлят.

Про це пише UNICEF Ukraine на сторінці у Facebook.

До війни дітлахи були на змішаному вигодовуванні. Але мити посуд, кип’ятити воду та розводити дитячу суміш в дорозі дуже важко.

Коли почалася війна, Катерина з малюками перейшли повністю на грудне вигодовування і досі залишаються на ньому.

"Ми довго вагалися чи варто евакуюватися, бо боялися, що не впораємося з двома малюками, яким ще не було трьох місяців. Але на шостий день війни наважилися їхати. Мої діти були на змішаному вигодовуванні. Я відразу дорогою вирішила, що дорогою повністю переходжу на годування грудьми, інакше неможливо. Дорога була настільки завантажена, що їхали цілий день - один великий затор. Дівчата - розумнички, просили їсти по черзі", - розповіла жінка.

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"Ми перейшли на грудне вигодовування і досі на ньому. Інакше б ми не впоралися", - сказала вона.

Зараз як ніколи важливо всіма силами намагатися налаштувати та зберегти грудне вигодовування. Бо грудне молоко — це їжа, яка завжди з тобою.

Нагадаємо, що раніше ТСН.ua закликав мам розповісти про досвід годування грудьми: пересічні українки та популярні блогерки розповідають власні історії грудного вигодовування.

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