"Їжачки, зайчики та пташки не заслуговують згоріти живцем": рятувальник емоційно звернувся до українців, які палять сміття

"Їжачки, зайчики та пташки не заслуговують згоріти живцем": рятувальник емоційно звернувся до українців, які палять сміття

Для нас, українців, важливе кожне життя, каже працівник ДСНС.

Від пожеж, які виникають внаслідок спалювання сухої трави чи сміття, гинуть тварини.

Про це розповів рятувальник ДСНС і записав емоційне відео для укрїнців.

"Також гинуть тваринки... Це не остання причина, чому не варто палити суху траву і сміття. І для нас кожне життя важливе (якщо це звісно не орки, які прийшли нас вбивати). Усі ці їжачки, зайчики та пташки не заслуговують згоріти живцем через пожежу (на відміну від орків, які...) Тому подивіться на них і почуйте нас: підпалюйте ворога, а не Україну", - закликав рятувальник.

Опубликовано ДСНС України Суббота, 19 марта 2022 г.

Нагадаємо, у Київській області у двох селах у Вишгородському і Бучанському районах на сміттєзвалищах виникли пожежі. Їхнє гасіння триває.

Так, 19 березня у с. Нові Петрівці Вишгородського району на території сміттєзвалища (загальна площа 7 га) виникла пожежа на площі 2 га. Пожежу гасять 28 рятувальників та 9 од. техніки.

Ще одне займання сталася 19 березня с. Тарасівка Бучанського району. Там на території несанкціонованого сміттєзвалища виникла пожежа окремими осередками на площі до 1 га. До гасіння залучено 5 осіб та 1 одиниця техніки ДСНС.