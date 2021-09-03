Їжак, пробите колесо та виїзд на зустрічну: що відомо про смертельну ДТП у Світловодську, в якій загинула мати трьох дітей

Їжак, пробите колесо та виїзд на зустрічну: що відомо про смертельну ДТП у Світловодську, в якій загинула мати трьох дітей

В результаті ДТП загинула 27-річна Марія Хівренко. Винуватицю аварії помістили під варту.

У Світловодську Кіровоградської області рано вранці 1 вересня сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Там на тротуар вилетів легковик, збив пішохода, після чого врізався в стіну торгового комплексу. Аварія забрала життя 27-річної мами трьох дітей. Винуватиця ДТП, яку місцеві мешканці називають "мажорка", говорить, що їхала на швидкості в 60 кілометрів на годину та намагалася об'їхати їжачка, який перебігав дорогу.

ТСН.ua дізнався все, що відомо про родину загиблої та винуватицю аварії.

Збирала дітей на заняття

У Олександра і Марії Хівренко троє дітей: старшому синові 6 років, доньці — 4 роки, наймолодшому малюкові 1,5 місяця. Тієї фатальної ночі, 1 вересня, жінка готувала старшого сина в перший клас.

За словами знайомих родини, Марія всю ніч прала і прасувала. Коли вона зібралася лягати спати, прокинувся молодша дитина, тому Марія погодувала її та поклала в ліжечко. Самій їй спати вже не хотілось, тому що на той час на вулиці вже починало світати.

"Чоловік Саша умовляв її прилягти відпочити. Але вона вирішила, що потрібно збігати до банкомату, поповнити рахунок на картці. Там не було грошей, а вранці стільки клопоту — садок, потім школа, лінійка, часу не буде. Не дивлячись на вмовляння, вона пішла. Немов її туди щось тягло", — розповіла згодом знайома Марії.

Жінка прийшла до місцевого торгового комплексу, в стінах якого перебував банківський термінал. У цей момент по центральній вулиці нісся автомобіль Mazda. Легковик залетів на тротуар, збив кришку від люка, після чого наїхав на пішохода і врізався в будівлю. Постраждала в результаті аварії Марія згодом померла в лікарні.

У школу родина планувала відправитися разом, проте Марія вранці не відповідала на дзвінки, тому Олександр повів дитину на лінійку самостійно. Про смерть дружини чоловік дізнався по дорозі в школу.

"У цей час пролунав дзвінок, і слідчий попросив прийти його на впізнання тіла дружини. До школи вони, звичайно, вже не дійшли. Сьогодні (2 серпня, — ред.) похорон. Сина в школу відвели, дітям поки нічого не говорили про смерть мами", — підкреслила знайома сім'ї.

Намагалася об'їхати їжачка

У момент події в салоні автомобіля Mazda, попередньо, знаходилося п'ять осіб. Двоє з них, включаючи водійку, отримали тілесні ушкодження.

Керувала транспортним засобом 28-річна Тетяна Вишневська — у неї медики діагностували перелом ноги, травму голови та садна. Місцеві мешканці називають її "мажорка", пише Obozrevatel.

Її мама знаходиться на заробітках закордоном, чоловік працює в Києві. Чим жінка займається, невідомо. Після того, що сталося, вона закрила свою сторінку в Instagram. Однак профіль залишився в російській соціальній мережі "ВКонтакте". Там вона пише, що живе нібито в Москві, а свого чоловіка називає "роднуля" і "татусь".

Після аварії правоохоронці відібрали у неї та відправили на експертизу біоматеріали. Попередньо, драгер не виявив в її крові наявності алкоголю, пишуть "Факти".

Під час обрання запобіжного заходу, Вишневська заявила, що їхала зі швидкістю в 60 кілометрів на годину. А на тротуар вилетіла, тому що в автомобілі лопнуло колесо. За ще однією версією, водійка намагалася об'їхати їжачка, який перебігав дорогу.

"Я не хотіла, щоб так вийшло. На моєму боці руху їжачок перебігав дорогу. Я хотіла його об'їхати. Виїхала на зустрічну смугу, там не було машин. Почула звук, як хлопок, і далі — нижня частина тіла затиснута в авто, верхня — влетіла в скло. Йшли іскри від машини, її крутило. Нічого більше не пам'ятаю, не знаю, як це вийшло. Прийшла до тями тільки в лікарні, не розуміючи, що сталося", — наголосила під час судового засідання Тетяна Вишневська.

Запобіжний захід

3 вересня Вишневській обрали запобіжний захід. Адвокат жінки просив призначити їй домашній арешт аргументуючи це тим, що у неї перелом ноги і їй складно пересуватися самостійно.

Проте суддя помістив жінку під варту терміном на 60 діб з можливістю внесення застави в розмірі 340 500 гривень.

Новини України: у Світловодську вранці легковик виїхав на тротуар і вбив 27-річну пішохідку

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