Їжу готували на вогнищі, воду набирали в ставку: як "кадирівці" тримали в полоні підопічних психоневрологічного інтернату у Бородянці

Їжу готували на вогнищі, воду набирали в ставку: як "кадирівці" тримали в полоні підопічних психоневрологічного інтернату у Бородянці

Що довелося пережити пацієнтам та співробітникам під час окупації, - розповіли вони самі.

Готується до повернення своїх підопічних психоневрологічний інтернат у Бородянці. На початку березня туди зайшли окупанти і тримали в заручниках понад чотири сотні людей! Згодом - їх вдалося вивезти у безпечне місце. Сам інтернат росіяни розграбували.

Що довелося пережити пацієнтам та співробітникам під час окупації - і що побачили в інтернаті журналісти зараз - йшлося в ТСН.

З перших днів війни вийти з інтернату вже ніхто не міг, тому що ось тут були позиції російських загарбників. вони тут окопалися, поставили міномети, усе довкола замінували і весь час тривали обстріли, але найстрашніше почалося 5 березня. Тоді загарбники вибили БТРом ось ці ворота, заїхали на територію і взяли в заручники всіх співробітників та підопічних інтернату

Це були "кадирівці". Директорка інтернату Марина Ганіцька пригадує - їх було близько сотні. Вони вивели всіх людей на вулицю. Винесли навіть тих, хто не міг ходити. На той момент в інтернаті було понад чотири сотні людей.

Їй погрожували і змушували записувати відео. Хотіли, щоб жінка подякувала. Цей терор тривав понад тиждень.

Увесь час окупації тут не було жодних комунікацій. Їжу готували на вогнищі, воду набирали в ставку. 13 пацієнтів за цей час померли. На території інтернату зробили братську могилу.

Зрештою евакуацію таки вдалося організувати. Підопічних і співробітників розвезли по різних областях України. Коли після звільнення Бородянки пані Марина повернулася до інтернату - не впізнала його.

Долею цього інтернату перейнялася 1+1 медіа і взялася допомагати всім, що потрібно для того, аби сюди могли повернутися пацієнти.

Цілий бус завантажений матрацами, подушками, ковдрами та постільною білизною. Це вже друга партія гуманітарної допомоги, яку вдалося закупити за рахунок коштів, що зібрали під час єдиного збору Юкрейн СОС від Благодійного фонду "Ти не один" 1+1 медіа. Тут також їжа, ліки, засоби гігієни, а ще пральні та сушильні машинки.

Інтернат готується прийняти всіх своїх - тут уже все прибрали, посадили квіти, картоплю, часник і цибулю.

Нагадаємо, що 30 врятованих з Чернігова дітей зараз вже у безпеці - у санаторії на Прикарпатті. І все завдяки одній-єдиній людині - своїй виховательці Наталі Песоцькій. Наймолодшому з її вихованців лише 3 роки, найстаршому 18. Всі вони - з розбомбленого росіянами центру соціально-психологічної реабілітації.

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