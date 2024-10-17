Ймовірна причетність комбата ТрО Салаватова до “Л/ДНР”: військового відсторонено

На час перевірки військовослужбовця відсторонено.

ЗМІ підозрюють військовослужбовця Сил територіальної оборони ЗСУ, старшого лейтенанта Салаватова Сергія Вікторовича у причетності до незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР”. Наразі його відсторонено.

Про це повідомляють Сили територіальної оборони ЗСУ.

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Як зазначається, в Командуванні Сил територіальної оборони ЗС України відсутня інформація про причетність вищезазначеного військовослужбовця до незаконних збройних формувань так званих “Л/ДНР”.

“Водночас ми направили запит до компетентних органів з проханням підтвердити або спростувати оприлюднену у ЗМІ інформацію”, — йдеться у пові

Враховуючи інформацію, яка опублікована у соціальних мережах 16 жовтня 2024 року, Командуванням Сил ТрО призначено службову перевірку. На час проведення службової перевірки Сергія Салаватова буде усунено від виконання обов'язків за посадою.

За результатами перевірки буде прийнято відповідне рішення.

Нагадаємо, зустріч самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка з представником російської окупаційної влади на тимчасово окупованій частині території Донецької області України Денисом Пушиліним була проявом зневаги до суверенітету та територіальної цілісності України.