Ймовірна загроза наступу на Київ: Буданов зробив заяву

Очільник ГУР каже, що зараз загрози не існує.

Станом на зараз загрози повторного наступу армії РФ на українську столицю Київ не спостерігається.

Про це заявив очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов в інтерв'ю BBC.

За його словами, наразі ситуація з підготовкою росіян до імовірного другого наступу на Київ не змінилася.

"Станом на зараз (загрози - Ред.) - абсолютно немає", - заявив він.

Під час розмови журналістка ВВС згадала слова директора ЦРУ Вільяма Бернса про те, що під час своєї поїздки до Києва напередодні вторгнення Росії передавав інформацію про плани РФ. Зокрема, щодо висадки десанту в Гостомелі. Бернс заявив, що тоді президент Володимир Зеленський вважав цю інформацію бездоказовою і не вірив у це.

Буданов зазначив, що українське ГУР мало цю інформацію. Втім, головний військовий розвідник коментувати слова Бернса відмовився.

"Я дуже поважаю пана Бернса. Особисто його знаю і пишаюсь цим знайомством. Думаю, що це не було б коректно публічно коментувати його вислови. Так само, я думаю, що він не погодився б зробити те саме, якби ви його запитали про мене. Він свою позицію висловив. Ви можете її сприймати чи не сприймати. Це ваша особиста справа", - наголосив Буданов.

Нагадаємо, тим часом президент Володимир Зеленський назвав місто, яке Росія хоче захопити до 9 травня. Йдеться про Часів Яр на Донеччині.

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