Ймовірна зустріч Зеленського та Путіна: у ЄС зробили заяву

Висока представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас відреагувала на заяву спецпредставника Трампа Стіва Віткоффа про можливу зустріч Володимира Зеленського та диктатора Путіна. Вона наголосила, що не поділяє оптимізму щодо цього.

Про це повідомляє «Укрінформ».

Кая Калас зазначила, що перемовники з російського боку не є серйозними, а лише чинять тиск на Україну.

«Ми бачили великий тиск на Україну, щоб вона поступилася та відмовилася від того, від чого вона не готова відмовитися, але це не принесе тривалого миру. Тому я не така оптимістична щодо того, що ми побачимо результати в найближчі тижні та місяці», — пояснила Каллас.

Вона наголосила, що хоче, щоб війна в Україні закінчилась. Проте додала, що саме на РФ повинен чинитися тиск. Кая Каллас зазначила, що саме РФ потрібно змусити зменшити чисельність армії, адже окупаційні війська є проблемою.

Нагадаємо, раніше Віткофф заявив, що ймовірність особистої зустрічі президента Володимира Зеленського з російським диктатором Володимиром Путіним зростає. За його словами, переговори можуть відбутися вже найближчим часом.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Україна все ще має реальні шанси на гідне завершення війни, якщо міжнародний тиск на агресора посилиться. Він підкреслив, що для подолання складних питань потрібна готовність лідерів зустрічатися особисто, а Україна відкрито працює над цим форматом.