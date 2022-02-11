Ймовірне вторгнення Росії: чи відключатиме влада Інтернет та мобільний зв'язок

За словами секретаря РНБО, влада робить все можливе, аби вторгнення не відбулося

У разі ймовірного вторгнення Росії влада не планує відключати Інтернет та мобільний зв'язок.

Про це на брифінгу розповів секретар РНБО Олексій Данілов за результатами засідання Ради національної безпеки та оборони у Харкові.

"Ми точно ні Інтернет, ні мобільний зв'язок відключати не збираємося. Більше того, ми намагаємося зробити все можливе, аби вторгнення не відбулося. Це наше завдання: працюють дипломати, працює велика кількість людей, які відповідально ставляться до всіх цих процесів. Ми хочемо, аби Росія припинила нас шантажувати, бряцати зброєю біля наших кордонів. У разі, якщо буде необхідність, ми розуміємо, як захищати нашу рідну землю", — сказав Данілов.

Нагадаємо, що до служби в резерві Сил територіальної оборони влада хоче залучити до двох мільйонів українців.

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