Ймовірне закриття DeepState: Безугла розкритикувала Сирського, військові відреагували

Народна депутатка України Мар'яна Безугла заявила, що головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський замість стабілізації оборони почав наступ на команду OSINT-ресурсу DeepState – останній бастіон більш-менш адекватної інформації про лінію фронту.

Про це Безугла написала на каналі в телеграмі.

Як зазначила вона, у проєкті:

Мобілізація команди DeepState – "В піхоту їх, нема людей – нема проблеми".

Звернення до СБУ та правоохоронців щодо розголошення інформації – "Нічого тут OSINT бавитися".

Всіляка дискредитація проєкту – "У Генштабу своя правда і "контрольована" ситуація".

Закриття проєкту – "Навіщо всі ці карти? Достатньо брехливих доповідей".

"Ми всі знаємо DeepState ще від початку повномасштабного вторгнення. Щодня це чи не єдине джерело, щоб зрозуміти, що відбувається, як для цивільних, так навіть і для військових. Наступ "старперів" на проєкт – ще один вимір їхньої повної відсталості та свідчення того, що ми реально опинилися в заручниках у совкових дов******в", – запевнила Безугла.

Народна депутатка закликає всіх небайдужих допомогти OSINT-спільноті України, щоб "генерали вдавилися".

"Володимире Олександровичу, так куди йдемо?" – риторично запитала Безугла.

Реакція військових

Ймовірне закриття DeepState прокоментував військовослужбовець з позивним "Осман" Станіслав Бунятов.

"Краще думати, як уникати "котлів" і оточень, а не про те, як їх приховати", – лаконічно зауважив він.

Своєю чергою лейтенант ЗСУ Олександр Коваленко з позивним "Алекс" висловив невпевненість щодо достовірності інформації про наміри вищого військового командування закрити DeepState.

"Це занадто дико та банально звучить: "Команду діпів у піхоту! Також команда DeepState офіційно заявляла про контракти з МОУ, тому якийсь дисонанс виходить, не сильно вкладається в голові, чи дійсно це правда", – пише він.

За словами лейтенанта, яке б не було ставлення до них, але такий проєкт має право на існування, ба більше – це критично необхідно для адекватної проінформованості суспільства, щоб "хайпожери й неперевірені джерела не маніпулювали людськими настроями за рахунок перекручування інформації".

"Це буде максимально в стилі ра*ки – на кінець третього року діяльності проєкту шукати щось незаконне в їхніх діях, хоча жодних конкретних відомостей вони не розповсюджують + роблять це з затримкою, тому все в рамках закону. Досвід показує, що замовчування і брехня призводять до фатальних наслідків…" – висловився "Алекс".

До того ж він нагадав, що DeepState є далеко не єдиним OSINT-проєктом. "Усіх прикривати тепер?" –припустив він.

Раніше в DeepState повідомили, що ЗСУ опинилися в повному оточенні в Макарівці. Котел навколо них закрився.

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