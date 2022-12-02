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Ймовірність російського ракетного удару висока, він може бути дуже масованим - ОК "Південь"

Автор
Карина БондаренкоКарина Бондаренко
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Ймовірність російського ракетного удару висока, він може бути дуже масованим - ОК "Південь"

Фото: Associated Press

Українців закликали підготуватися до ймовірної атаки.

Ймовірність нового російського ракетного удару висока. Він може бути дуже масованим.

Про це повідомила речниця Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк в ефірі телемарафону.

"Саме тому ми акцентуємо увагу на тому, що імовірність удару висока. Він може бути дуже масованим. Але не варто напружувати себе настільки, щоб його чекати", - зазначила вона.

Гуменюк пояснила, що очікування обстрілу - це один з елементів гібридної війни.

Вона закликала українців підготуватися, адже наслідки масованого удару можуть бути довготривалими й усуватимуться деякий час.

Нагадаємо, 10 жовтня Росія завдала найбільш масованого ракетного удару від початку повномасштабного вторгнення. По території України було випущено 84 ракети та 24 безпілотники. Найбільше від атаки постраждав Київ.

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Дата публікації
Перегляди
6467
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