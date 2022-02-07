"Я не знаю, що в голові в Путіна", – заявив Кірбі

Ймовірний наступ Росії на Україну: в Пентагоні не знають точної дати

Ймовірний наступ Росії на Україну: в Пентагоні не знають точної дати

Впродовж вихідних, 5-6 лютого, Росія продовжувала накопичувати додаткові сили вздовж кордонів України.

Військове командування США не має розвідувальних даних щодо точної дати ймовірного повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це 7 лютого на брифінгу заявив речник Міністерства оборони США Джон Кірбі.

"Ми точно не маємо остаточних даних, що саме Путін запланував робити з військами на кордоні з Україною. І в нас немає точної дати, коли він захоче розгорнути повномасштабний наступ на Україну", – сказав Кірбі.

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"Я не знаю, що в голові в Путіна. Але наша розвідка помітила, що впродовж вихідних (5-6 лютого – ред.) Росія продовжувала накопичувати додаткові сили до тих військ, які вже розташовані вздовж кордонів України", ­– зазначив речник Пентагону.

Він уточнив, що росіяни посилювали матеріальне-технічне забезпечення та логістику постачання своїх військ на полігонах так, щоб ці війська могли перебувати в польових умовах протягом тривалого часу.

"Це досить промовиста річ, на мою думку", – наголосив Кірбі.

За його словами, Росія розгортає поблизу Україні бойові групи з різних родів та видів військ. Крім того, для цих груп налагоджують засоби комунікації, постачання амуніції, боєприпасів та провіанту.

Речник Пентагону додав, що США ретельно стежать за переміщенням російських військ у Білорусі, тимчасово окупованому Криму та західних регіонах Росії.

Нагадаємо, радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван заявляв, що Росія може розпочати повномасштабне вторгнення будь-якого дня і в різних формах.

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