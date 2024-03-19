Ймовірний прорив кордону на Сумщині: в ОВА розповіли, чи є ризик, і назвали найбільшу небезпеку

Наразі немає ризиків того, що російська окупаційна армія може прорвати кордон України у Сумській області. Хоч на прикордонні суттєво зросла кількість обстрілів.

Про це в ефірі Радіо Свобода заявив очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх.

"Ми знаємо сьогодні дані, які нам дозволяють сказати, що великої переваги відносно наших Збройних сил, які б дозволяли сказати, що є такі можливі дії ворога… я б так не оцінював. Знаючи й наші сили, і знаючи сили ворога, то сьогодні такої небезпеки не існує. Це що стосується землі. Найбільша небезпека нашого регіону - це повітряні та ракетні удари, які значно інтенсивніше стали відбуватися по нашій інфраструктурі", - розповів керівник ОВА.

За його словами, близько п’яти населених прикордонних пунктів Сумщини "найбільше страждають від обстрілів". У кожному з низ, за інформацією місцевої влади, залишилось від трьох до десяти людей, яких наразі евакуюють ЗСУ. В інших прикордонних населених пунктах "менш загрозлива ситуація".

Артюх розповів, що місцеві жителі повністю покинули 22 населених пункти Сумщини і передали управління Збройним силам України.

Нагадаємо, речник Оперативного командування "Північ" Вадим Мисник заявив, що на Сумщині Сили оборони ущільнюють укріплення першої та другої ліній.

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