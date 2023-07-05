Ймовірний теракт на ЗАЕС: як звучить сирена ядерної загрози в Україні

В Україні діють чотири види сигналів про небезпеку.

В Україні від серпня 2022 року через загострення ядерного шантажу РФ запровадили кілька сигналів про тривогу. Вони будуть попереджають громадян про різні види небезпеки.

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації.

Окрім оголошення повітряної тривоги довгим безперервним сигналом протягом щонайменше 30 секунд, в Україні діють такі сигнали тривоги:

Сигнал хімічної небезпеки – звук церковних дзвонів;

Сигнал радіаційної небезпеки – дзвін в набат;

Сигнал евакуації – гудок потяга. Після цього сповіщення варто увімкнути місцеве радіо або телебачення та чекати на подальшу інформацію.

Нагадаємо, Збройні сили України повідомили про можливу підготовку провокації росіянами на території Запорізької атомної електростанції, яка перебуває під окупацією РФ від 4 березня 2022 року. Загарбники хочуть створити видимість начебто обстрілів ЗСУ енергоблоків ЗАЕС.

Міністерство охорони здоров'я опублікувало рекомендації мешканцям зони ймовірної радіаційної аварії на випадок підриву ЗАЕС.