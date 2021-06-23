Ймовірному палію, який влаштував вибух у багатоповерхівці на Київщині, оголосили підозру

Ймовірному палію, який влаштував вибух у багатоповерхівці на Київщині, оголосили підозру

Вирішується питання щодо обрання йому запобіжного заходу.

Правоохоронці оголосили про підозру місцевому мешканцю, який влаштував підпал у п’ятиповерховому будинку в Білгородці з метою приховання вбивства.

Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

"Громадянину повідомлено про підозру в умисному вбивстві, вчиненому з особливою жорстокістю, а також умисному знищенні та пошкодженні чужого майна, вчиненому шляхом підпалу, вибуху, що спричинило тяжкі наслідки (п. 4 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 194 КК України)", - йдеться у повідомленні.

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Як повідомлялося,21 червня, 40 людей залишилися без даху над головою у селі Білогородка під Києвом. Там у п'ятиповерхівці стався вибух і спалахнула пожежа. У квартирі, яка стала епіцентром вибуху, рятувальники знайшли тіло чоловіка.

Згодом поліція встановила, що у загиблого було перерізане горло. Крім того, у нього три удари в груди ножем та вирізане серце. Правоохоронці затримали підозрюваного у вбивстві. Він перебуває наразі в СІЗО. Цей чоловік - моряк. Він 1978 року народження.

За даними слідства, мешканець села Білогородка, з метою приховування вбивства, намагався знищити сліди злочину шляхом підпалу. Йому загрожує пожиттєве ув'язнення.

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