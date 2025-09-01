Ймовірному вбивці Парубія оголосили підозру: ким виявився стрілець

Оголошення підозри затриманому у справі про вбивство Андрія Парубія / © Офіс Генерального прокурора

Доповнено додатковими матеріалами

Керівник Львівської обласної прокуратури Микола Мерет підписав підозру для затриманого у справі про вбивство народного депутата Андрія Парубія. Ймовірним вбивцею виявився 52-річний львів’янин.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

«Затриманому 52-річному львів’янину повідомлено про підозру у вбивстві народного депутата України Андрія Парубія», — йдеться у заяві.

За словами Мерета, «підозра ґрунтується на об’єктивних доказах, які вказують на вчинення затриманою особою вбивства народного депутата».

Дії фігуранта справи кваліфіковано за двома статтями — умисне вбивство та незаконне поводження зі зброєю.

Зараз із підозрюваним проводяться слідчі дії. Також тривають обшуки за місцями його проживання і перебування.

Готується клопотання до суду про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави.

Досудове розслідування триває. Вживаються заходи для з’ясування всіх обставин події.

Нагадаємо, Андрія Парубія було вбито посеред дня 30 серпня у Львові. Політика застрелив невідомий до цього моменту чоловік, одягнений як кур’єр служби доставки Glovo.

Ввечері 31 серпня очільник МВС Ігор Клименко та президент України Володимир Зеленський повідомили, що правоохоронці затримали ймовірного вбивцю Парубія у Хмельницькій області.

Того ж вечора Зеленський заявив, що вже є перші показання підозрюваного у вбивстві Парубія. За словами глави держави, тривають невідкладні слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину.